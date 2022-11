Tinder je napravio kolekciju zdravih dejting vodiča

Tinder je pokrenuo seriju „zdravih“ vodiča za sastanke, u saradnji sa No More, globalnom neprofitnom organizacijom posvećenom iskorenjivanju nasilja u porodici i seksualnog napada.

Vodiči će pristupiti temama na svakom koraku upoznavanja. Neki vodiči ispituju potencijalne crvene zastavice, drugi razmatraju kako pristupiti temi seksa i intimnosti. Postoji niz informacija o bezbednom odlasku na sastanak uživo i održavanju poštovanja tokom procesa upoznavanja. Vodiči su napisani pristupačnim, razgovornim stilom. Na primer, jedan vodič glasi: „Nikada ne osećajte pritisak da radite nešto što ne želite ili budete neko ko niste. Na primer, ako ne želite da pijete, nemojte. Takođe, nemojte se osećati obaveznim da delite svoje lične podatke dok se još upoznajete. Koliko god da izgledaju šarmantni i briljantni, uzmite vremena. Nema žurbe da uskočite u bilo šta za šta niste spremni”. Sadržaj je dostupan na web lokaciji No More i biće pronađen u aplikaciji na Tinder-u od 26. novembra. Ovo će se pojaviti preko swipe kartice koja će preusmeriti korisnike Tinder-a na lokaciju No More.

No More, koja ima preko 1.800 udruženih organizacija i ogranaka širom sveta, radi na promeni kulture i povećanju svesti. Prema podacima nevladine organizacije, svaka četvrta žena tokom života doživljava nasilje od strane partnera, dok svaki deveti muškarac doživljava isto. U međuvremenu, svaka treća žena i svaki šesti muškarac su u životu doživeli seksualno nasilje. Kroz istraživanje No More-a u oblasti onlajn zabavljanja, otkrili su da je 72 odsto mladih od 18 do 25 godina zabrinuto za svoju emocionalnu sigurnost koliko i za fizičko blagostanje tokom izlaska.

Pamela Zaballa, izvršni direktor No More-a, kaže: „S obzirom na fokus na korišćenju aplikacija za upoznavanje danas, jedan od naših ciljeva je da pružimo smernice o tome kako da šaljete poruke i komunicirate sa nekim sa kim ste se uparili na mreži“. Zabela je dodala da su vodiči „pozitivan korak napred u kreiranju razgovora o izlasku“.

Tinder je lansirao različite bezbednosne funkcije i protokole samo tokom ove godine, uključujući novi alat za proveru prošlosti.

„Objavljivanje vodiča za zdrave sastanke je dobrodošla dodatna alatka za naše članove“, kaže Rori Kozol, šef proizvoda za poverenje i bezbednost u Tinder-u. „Radeći sa No More-om, u mogućnosti smo da nastavimo našu misiju podrške onima koji ulaze u onlajn sastanke kako bi formirali zdrave odnose od samog početka”.

