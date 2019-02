TOP 50 – Izabrali smo najbolje sa društvenih mreža u Srbiji za 2018.

Društvene mreže su relativno nova kategorija i kako sačinjavaju veliki deo naših života u današnje vreme, a i zauzimaju značajno mesto na internetu, neki profili, nalozi i kanali su se istakli u 2018.

Facebook

Što se tiče Facebook-a, ove godine se istakla stranica medijske kuće @ninonline, koju prati preko 75 hiljada ljudi. Možda sadržaj društveno-političkog magazina s tradicijom dugom preko 80 godina ne možete da čitate online, ali zato njihova Facebook stranica obiluje kvalitetnim sadržajem. Da izbegnete glavobolje oko renoviranja stana potražite inspiraciju, savete i trikove na Facebook stranici @enterijerstana gde toga ne manjka. Facebook profil slične tematike je i @nefa.namestaj, čiji je jedan od glavnih aduta ažurnost i fokus na svakog pratioca stranice koji bi, ako ne danas a ono sigurno sutra, mogao da bude kupac. Na kraju Facebook stranica @LukovskaBanja je izgradila impresivnu zajednicu korisnika koji uživaju u turizmu.

Instagram

Među Instagram profilima ove godine su se izdvojili pre svega @harpersbazaarserbia, koji raznolikog fashion&beauty sadržaja, okuplja preko 30 hiljada pratilaca i poštovalaca visoke i takozvane ulične mode, modnih editorijala, kulture, lifestyle saveta kao i priča iz filmskog i sveta poznatih. Iako je veliki nemački maloprodajni trgovinski lanac “Lidl” otvorio svoje prve objekte u Srbiji tek u oktobru 2018. godine, za kratko vreme je uspeo da okupi oko svoje Instagram stranice @lidlsrbija 58 hiljada pratilaca. Ono što nam je privuklo pažnju je da se ovde mogu pronaći ne samo fotografije proizvoda, već i saveti vezani za zdravu ishranu, recepti za pripremu ukusnih obroka i poslastica kao i poneki beauty savet. Instagram profil koji može da stane rame uz rame sa nekim svetskim stranicama je @ig_belgrade koji trenutno ima preko 50 hiljada pratilaca. Sadržajem opredeljen da prikazuje najlepše delove i magične trenutke života u glavnom gradu, ova stranica pruža priliku kako zaljubljenicima u fotografiju tako i profesionalncima priliku da se njhov rad pronađe u feed-u.

LinkedIn

LinkedIn poslovna društvena mreža je takođe imala svoje istaknute stranice, te je kompanija Nordeus koja je kreirala Top Eleven igru pobrala simpatije. Pametno kombinovanje fotografija, video zapisa, opisa u postovima kao i haštegova je ono što je stranicu /company/Nordeus izdvojilo među LinkedIn stranicama. Marketinška agencija Homepage se vodi parolom da iza svakog uspešnog rezultata stoji dobra ideja, temeljna strategija i kreativnost potrebna za njenu realizaciju. To se svakako ogleda i na njihovoj /company/Homepage LinkedInstranici. Interesantni vizuali i zanimljivi opisi su izdvojili ovaj profil od ostalih predloga u ovoj kategoriji. Sadržaj se redovno ažurira i tematski je usklađen, što ga čini prepoznatljivim.

Twitter

Na Twitter-u među ostalim nalozima izdvojio se filozof digitalnog doba, Milan Vučićević stoji iza @NichimIzazvan naloga. Izdvojio se umotvorinama u kojima se trudi da širi pozitivan stav i duh. Okrenut ka kritici društva, koji za sebe kaže da je “ambasador sporta i lepog ponašanja”, Milanova misija na Twitter-u je da navede na razmišljanje. Vođen principima i stavom da ukine svoju autorsku emisiju, Ivan Ivanović ima 655 hiljada pratilaca na Twitter-u. Otvoren, direktan i što se kaže bez dlake na jeziku u iznošenju svojih uverenja, u kombinaciji sa popularnošću izdvojio je @veceivan Twitter nalog od ostalih.

YouTube

Na kraju, ništa manje vredan, YouTube je imao svoje istaknute kanale za 2018. godinu. Među njima su Dragoljub Mićko Ljubičić koji na svom zvaničnom YouTube kanalu Mićko Ljubičić Official Channel ima preko 37 hiljada registrovanih pratilaca. Kanal obiluje video i audio zapisima koji svedoče o njegovom višegodišnjem radu kroz razne medijske forme, a kultne emisije koje smo voleli da gledamo kao što je “Pozovi M, ili će on tebe”, ali i ove nove kao što je “PLjiŽ”, YouTube platforma nam omogućava da gledamo bilo kada, a neki video zapisi prevazilaze 545 hiljada pregleda! Verovatno ne postoji osoba koja ne voli specijalitete svoje bake, što je Jelena Petrović, samouki YouTuber, mudro iskoristila nazvavši svoj kanal Bakina kuhinja. Kada kažemo YouTube uvek pomislimo na mlađe generacije, međutim simpatična baka Jelena koja za sebe kaže da ima preko 60 godina i sa preko 145 hiljada registrovanih korisnika, razbija taj stereotip. Redovno i revnosno ažuriran sadržaj prati naziv kanala, pa tako možemo pronaći recepte za razne ukusne đakonije, a pojedini video zapisi imaju preko 930 hiljada pregleda.

Među malobrojnim IT medijima u Srbiji, Benchmark je uvideo sve prednosti i mogućnosti koje donosi YouTube platforma, te se ozbiljno pozabavio kreiranjem video sadržaja. Sa preko 36 hiljada registrovanih korisnika, kanal Benchmark nam redovno pruža veoma kvalitetne snimke, koji sadržinski prate tematiku portala. Zalaganje je primetno, pa se tako trud i rad uvek isplate, što je dovelo do toga da pojedini video zapisi imaju preko 143 hiljada pregleda. #FT1P je verovatno najpraktičniji i najkorisniji YouTube kanal za svakoga ko želi da započne sopstveni biznis, ali i za preduzetnike i one koji već imaju razvijeno preduzeće. Milan Trbojević, osnivač kanala, je jednoj prilično suvoparnoj temi kao što je knjigovodstvo i administracija uneo neophodnu dozu interesantnosti šaljivim nazivom kanala FT1P – “Fali ti jedan papir”. Formom jednominutnih video zapisa, na pitak način i jednostavnim rečnikom pojašnjavaju se svi oni zastrašujući pojmovi vezani za poreze, birokratiju i poslovanje uopšte.

Podelite s prijateljima

Tweet