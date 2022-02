Top50 pobednici: 25 puta 50

Godina po godina, najpre sajt po sajt, pa onda u konkurenciju uđoše i najraznovrsniji online nastupi. Dok kažeš „PC Press“ nakupi se već 25 godina kako dodeljujemo naše nagrade Top50. Vreme je za nove pobednike!

Bili smo prvi i neobični u mnogim stvarima, pa tako već godinama najbolje online nastu­pe mahom ocenjujemo offline. Naše praunuče svih daljinskih poslova se, naime, formira u januaru, mesecu prepunom raznih praznika, pa online pobedni­ ke mahom kandidujemo i ocenjujemo razmenjujući razne spiskove i zapažanja, e‑mail­om ili uz pomoć ko­ laboracionih alata. Ima tu raznih peripetija koje nam ovaj izbor uvek iznova čine zanimljivim…

Prvih godina smo bili orijentisani samo na Web sajtove. Čak i tada smo povremeno morali da menjamo kategorije za dodelu nagrada – neke zajedničke teme su gubile na značaju, a kompanije su imale sve bolje nas­ tupe u sferama e‑commerce ili edukativnom segmentu.

Uvođenje priznanja za nastupe na društvenim mre žama bilo je sledeći logičan potez koji nam je samo po­ većao glavobolje. Neki online nastupi naglo su postajali popularniji, a svi influenseri su se selili tamo gde su nuđene „nove forme izražavanja“. Nove društvene mre­ že neminovno su regrutovale i sasvim nove generacije influensera kojima su te nove forme izražavanja bile bliže po temperamentu, a pre svega po duhu vremena koji se neminovno menja. Tako su aplikacije i servisi postali nezaobilazne kategorije u našem ocenjivanju.

Uostalom, možete li uopšte da zamislite da smo nekada živeli bez njih?

Mi smo se svojski trudili da svih 25 godina „osta­ nemo mladi i aktuelni“ i da sve promene uvodimo u skladu s tekućim promenama i celokupnim izgledom online sveta. Nadamo se da smo u tome uspeli, a ako smo negde i grešili… imajte razumevanja, mladi smo još i popravićemo to iskustvom koje se vremenom ne­ minovno nagomilava!

Pred vama je i ove godine 50 najboljih online nas­ tupa. Ovaj put za proteklu 2021. godinu, koju bi većina (verovatno) najradije zaboravila ili barem gurnula pod tepih. Ipak mnogi su i vredno radili – verujemo da ovi nastupi zaslužuju vašu pažnju. Ovo je dobra prilika da se zahvalimo kolegama iz stručnog žirija koje smo izabrali među prethodnim laureatima i na osnovu naše sigurnosti da predstavljaju kompetentne eksperte u vrednovanju online nastupa. To su docent dr Mihailo Jovanović, direktor kancelarije za IKT i eUpravu, Kata­ rina Batuta Višekruna, fotograf, avanturista i svetski putnik, Tanja Vasojević, direktorka komunikacija u kompaniji Delta Holding, Zoran Stanojević, urednik In­ ternet portala medijskog javnog servisa Srbije i najzad Uroš Bogdanović, konsultant, radio­voditelj, specija­ lista za radio i zabavu, dugogodišnji prijatelj i saradnik naše Redakcije.

Nagrađenima od srca čestitamo, u nadi da će se dugo i uspešno zadržati na online nebu. A nadamo se da će pokrenuti i nove projekte koji će biti predmet naš pažnje na predstojećim izborima.

Vesti i mediji

euronews.rs

Euronews je ugledni međunarodni informa‑ tivni kanal koji funkcioniše širom Evrope i šire od nje, u preko 160 zemalja. Euronews Srbija je brendirana afilijacija Euronews‑a koja emituje lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne vesti na digitalnim platforma‑ ma, u produkciji sopstvenog tima novinara i dopisnika. Njihov portal obećava pravovremene i objektivne informacije iz zemlje i sveta, ali i dosta zabavnih sadržaja, pa i video‑priloga. Sam dizajn stranice je mode‑ ran i nenametljiv, navigacija je intuitivna a pretraživanje dobro funkcioniše. Ako vam tre‑ ba malo odmora od news portala pretrpanih naslovima i iskačućim prozorima, Euronews može da donese lepo osveženje.

nedeljnik.rs

Na sajtu pratite Internet izdanje najtiražnijeg srpskog magazina namenjenog poslovnim ljudima. Karakteriše ga autorsko novinarstvo, sa opsežnim intervjuima i reportažama. Uz Nedeljnik izlaze redovni dodaci od kojih su posebno zanimljivi The New York Times In‑ ternational Report i Le monde diplomatique. Zato nam je najzanimljivije bilo da kliknemo na sekciju „Velike priče“, ali u sekciji „Vesti“ ima i niz sadržaja za one koji nemaju mnogo vremena za čitanje. Kolumne se često citiraju i izazivaju polemike, a oni koji žele više od Web‑a, mogu da se pretplate na digitalno izdanje Nedeljnika i tako čitaju sve objavljene tekstove bez odlaska do kioska.

bizlife.rs

BIZLife sebe opisuje kao magazin za uspešan biznis i dobar život… sve na jednom mestu. A uz štampani magazin, to mesto je svakako i njihov Web sajt. Formula uspeha za njih je kombinacija vesti iz poslovnog sveta, zanimljivosti i saveta. Snalaženje na sajtu je jednostavno i prilagođeno korisniku koji želi da otvori stranicu i provede na njoj neko vreme, prelazeći sa vesti na vest. Vredi posetiti i sekciju sa video prilozima, ali i pročitati savete koji će vam pomoći da započnete ili unapredite svoj biznis.

buro247.rs

Buro je online platforma lansirana 2011. godine, danas prisutna u 10 zemalja, okrenuta ka luksuznom tržištu i lifestyle kategorijama, a glavna publika su – milenijalci. Gde biste se bolje informisali o savremenim brendovima, izabrali sjajan ili mat puder ili obezbedili sebi toliko miran i udoban san da se zbilja obradujete jutru? Tu su i kolumne, projekti, mesta za izlazak i blogovi poznatih dizajnera. Naišli smo i na tehničke teme odnosno tekstove posvećene telefonima, televizorima i drugim uređajima, ali opet iz nekog lifestyle ugla.

oko.rts.rs

„Oko magazin“ je zanimljiva emisija koja se svakog radnog dana emituje na RTS‑u u 18.25 časova, i donosi informacije iz politike, ali se bavi i ekonomskim, društvenim i zabavnim temama. Najzanimljivije su priče o kulturi i reportaže, a sve je to preneseno i na oko segment portala javnog servisa. Jednostavan i efektan korisnički interfejs predstavlja prečicu za mnogo sati zabave, ali i prilika da se ponešto nauči.

eCommerce

xxxlesnina.rs

Treća godina uspešnog poslovanja nekadašnjeg jugoslovenskog giganta na teritoriji Srbije je donela ubedljiv i jasan nastup. Kompanija koje se mnogi sećaju s nostalgijom je predstavljala jednu od najpoželjnijih za zaposlene, ali za ovu priliku mnogo bitnije – najozbiljnije je shvatila online nastup, budući da su svesni da kupac ne budućnosti, već sadašnjice, prevashodno bira na internetu. Odličan sajt i bogate opcije su posebno bitne imajući u vidu ono čime se kompanija bavi, a to je prodaja nameštaja, gde postoji niz komplikacija. Stoga je neophodno da sajt bude sadržaja, ilustrativan i informativan. Pun pogodak i zasluženo priznanje!

asusplus.rs

Godine za nama su donele specifične izazove za tehnološki sektor, a ASUS je morao da se nosi sa silnim dodatnim problemima u lokalu. Izabrali su težak, ali verovatno najispravniji način – direktno se obraćaju kupcima i nude kupovinu svojih uređaja na svom online šopu. Ne, ne nude hiljade i hiljade artikala, već relativno mali broj, ali im je baš to omogućilo da spoje prodaju i kvalitetno informisanje kupaca, čime je ovaj mali šop definitivno na tronu onih koji nude najviše informacija kupcima o proizvodu koji kupuju. Dodatne pogodnosti poput odbijanja PDV-a za biznis korisnike već u korpi su samo šlag na torti.

planetbike.rs

Zdrav život, priroda, vežbanje vožnjom, lagani odlazak do nekog mesta – sve to su pojmovi koji se danas izuzetno cene, pa ne čudi da je online prodavnica koja je definitivno „sve i svja“ u domenu bicikala postala tako popularna. Reč je o destinaciji za sve pobornike vožnje nemotorizovanih dvotočkaša, koja je obogaćena i generalnom ponudom svega što se može vezati za vežbanje i zdrav život, od garderobe do sprava za vežbanje.

tehnomedia.rs

Najbrže rastuća velika maloprodaja tehnike je puno pažnje posvetila svom internet prisustvu, s punim pravom i dobrim razlogom. Rezultat višegodišnjih napora u podizanje vidljivosti jeste odličan i pregledan sajt na kome se može pronaći ogroman broj proizvoda najrazličitijih kategorija, kao i gde je dostupna veoma široka lepeza načina kupovine. Ipak, ono što pleni je odzivnost samog sajta, što pretragu i sam proces kupovine čini izuzetnim iskustvom.

mojapijaca.rs

Reč je o veoma specifičnom „izlogu“ za prodaju, odnosno internet projektu koji je na pomalo nesvakidašnji način ljudima približio kupovinu proizvoda za kojima se obično mora „tabanati“. Kao što samo ime kaže, reč je o sajtu čiji je fokus na prodaji domaćih proizvoda, voća i povrća, mlečnih i mesnih proizvoda i prerađevina, i to se radi na veoma dobar, efikasan, pozdan i brz način. Ne samo da kupci imaju širok izbor proizvoda koje ne mogu naći na jednom mestu, već istovremeno štede neverovatnu količinu vremena i živaca.

Poslovni i društveni servisi

e-zdravlje.gov.rs

e‑zdravlje je dobro osmišljen projekat, povezan s ostalim servisima e‑u‑ prave, preko čijeg EID servisa možete da se registrujete i da mu pristupite. Odmah ćete dobiti uvid u izveštaje o imunizaciji, pristup samoproceni zdravstvenog stanja, a moguće je da se registrujete i kao strani državlja‑ nin kome je potreban nadzor. U perspektivi su predviđena i povezivanja sa svojim doktorom, savetnikom, trenerom, prijateljem, osiguravajućom kućom… U aspekte zdravstvene zaštite uključeno je čak i povezivanje s vašim pametnim gadžetom, a nadamo se da će komunikacija tekstualnim, audio ili audio/video porukama doprineti brzoj razmeni informacija koja je preduslov za prevenciju neželjenih stanja. E‑servisi su kao stvoreni za to i možemo samo da im poželimo uspeh i sreću u ostvarivanju planova, što će obradovati sve e‑pismene građane.

geosrbija.rs

Ključna aktivnost sajta je briga o Nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka (NIGP). NIGP stvara servisno orijentisane mreže udru‑ ženih subjekata, regulisana zakonom i javnim sporazumima i ugovorima. Mreža obuhvata pozamašan broj javnih institucija kojima NIGP pruža razmenu preko 200 setova podataka na osnovu kojih može da se utvrdi vlasništvo, namena ili javna zaštita određenih dobara i prostora. Iako prvenstveno namenjen institucija‑ ma, kroz aplikaciju Geosrbija Kat može da pruži uvid u podatke o parcelama, nepokretnostima, kao i o licenciranim geodetskim organizacijama i advokatskim kancelarijama koje su povezane na informacioni sistem RGZ‑a.

poslovi.infostud.rs

Već dobro poznati servis reklamira se kao „Glavno mesto za zapošljavanje u Srbiji“, a iskusna ekipa sajta je izgleda našla pravi recept za komunikaciju i kada su u pitanju poslodavci i kada se radi o onima koji traže posao. Vrlo jednostavna početna strana pogađa (i jedne i druge) pravo u srce – jedni žele vredne i posvećene radnike, a drugi zaposlenje i šansu da dokažu i unaprede svoje veštine. Iza početnog minimalističkog dizajna, možete da pronađete niz dodatnih sadrža‑ ja koji će unaprediti nastup i poslodavaca i kandidata za zapošljavanje, pomoći im u izboru i u tome da se što bolje predstave jedni drugima.

nasamreza.rs

Sve je jasnije da je digitalizacija neophodna i da će sve firme koje žele da opstanu na tržištu i prevaziđu konkurenciju morati što pre da se odluče na ovaj korak. Pored toga što digitalizacija može da pomogne biznisu da prevaziđe probleme u proizvodnji i nabavci, ona omogućava lakše i brže prikupljanje i analizu podataka, tako da možete zaključiti koje su vam slabe tačke, unaprediti svoj nastup i poslovanje, ali i analizirati potrebe svojih (potencijalnih) klijenata i odgovoriti na njih. Sve ukazuje na to da će prva polovina nove godine takođe biti izazovna, a umrežavanje, korišćenje digitalnih alata i resursa uz korisne savete ovog portala spada u najbolje savete koje možemo da vam preporučimo.

kadrovska.rs

Kadrovska.rs je Web aplikacija za automatsku izradu kadrovskih dokumenata i administra‑ ciju podataka o zaposlenima. Brzo i lako ćete izraditi ugovore, anekse, rešenja, sporazume, pretražite kandidate, vodite karnete, izradite izveštaje o godišnjem odmoru i još mnogo toga. Servis će vas voditi od konkursa za zapošljavanje do penzionisanja zaposlenih, sa svim redovnim periodičnim događajima koji čine saradnju između poslodavca i zaposle‑ nih. Toplo preporučujemo i blog koji će je‑ dnostavnim primerima i uputstvima odagnati mnoge vaše dileme, te unaprediti zadovoljstvo saradnje poslodavaca i zaposlenih.

Obrazovanje i kultura

besplatnabiblioteka.rs

Verovatno najubedljiviji nastup ikada u bilo kojoj kategoriji kada je reč o 25 izbora za TOP50 imao je upravo projekat Fondacije Alek Kavčić, koja je kreirala neverovatan sajt, pre svega zbog vrednosti koju donosi čitavom društvu. Priču ste verovatno čuli – naš čovek se u svetu obogatio i rešio da vrati ovoj zemlji tako što je pokrenuo projekat digitalizacije svih udžbenika, lektire, velikog broja knjiga…Stoga sajt predstavlja neverovatnu vrednost za sve roditelje. I tek će predstavljati, budući da se i dalje radi na sadržajima. Šampion, bez ikakve dileme!

krokodil.rs

Iza opasnog imena se krije akronim „Književno Regionalno Okupljanje Koje Otklanja Dosadu I Letargiju“. Reč je o udruženju osnovanom 2009. godine, posvećenom kreiranju književnih, kulturnih i društveno-političkih programa u cilju razvoja književne publike, kao i uopšte publike zainteresovane za kulturna dešavanja. Prepoznatljivi su po istoimenom festivalu, a verovatno najpoznatije ime iza ovog projekta je naš priznati književnik Vladimir Arsenijević. Sajt sadrži obilje informacija i programa gde svako ko se ne zadovoljava dnevnim tabloidima može pronaći puno zanimljivih sadržaja.

shtreber.rs

Sajt koji na inovativan način kombinuje zabavu, igru i kvizove je veoma popularan među decom, ali i roditeljima. Konceptualno i vizuelno prilagođen najmlađima, omogućava im da saznaju nove stvari i proveravaju svoje znanje kroz veliki broj tematski organizovanih celina, igara znanja, lekcije, zabavne sadržaje. Istovremeno, bodove koje osvoje korisnici mogu potrošiti u šopu koji im nudi da kupe široki spektar interesantnih proizvoda. Lepo, zanimljivo, edukativno i korisno – ne čudi da je sajt postao veoma drago mesto za mlade naraštaje.

teatarnabrdu.rs

Teatar na Brdu je zapravo najmlađe pozorište u Srbiji, na Banovom Brdu u Beogradu. Njegova internet prezentacija je veoma ažurna i informativna, i skloni smo da kažemo da je reč o najboljem internet sajtu nekog pozorišta na domaćoj sceni. Ne samo da ćete naći informacije o repertoatru i predstavama, već i neke dodatne stavke koje život znače, poput dostupnosti parkinga, raspoložive popuste i tako dalje. Sve u svemu, reč je o primeru ažurnog i savremenog pristupa na koji bi mnogim kulturnim organizacijama valjalo da se ugledaju.

kaldrma.rs

Internet sajt je posvećen „staaaarom“ Beogradu i Beograđanima, odnosno dešavanjima i interesantnim momentima iz istorije naše prestonice. Projekat je grupe pasioniranih i posvećenih autora čija su zanimanja istoričar, urbanista, arhitekta…Stoga je sasvim logično da se na sajtu nađe veliki broj priča iz raznih domena koje su na jedan ili drugi način vezane za beogradska dešavanja. Na sajtu ćete pronaći ogroman broj priča iz istorije Beograda, oblikovane na takav način da se zaista može reći da je sajt nesvakidašnji, i stoga je s punim pravom dobio svoje zasluženo mesto na našoj TOP50 listi.

Dom i zabava

highwaystarmagazine.org

Muzički magazin Highway Star nastao je u januaru 2019. kao plod čistog entuzijazma. Započet kao Instagram stranica, iz meseca u mesec je sticao sve veći broj pratilaca. Populacija koja je pratila Facebook i Instagram naloge ohrabrila je autore da nakon devet meseci rada otvore i sajt (PC Press ohrabruje sve autore na korake koji doprinose rastu i razvoju online nastupa), koji je naloge na društveni mrežama transformisao u pravi magazin koji svakodnevno prati, izvešta‑ va i poštuje srpsku, regionalnu, a sve češće i stranu scenu, kao i kompletnu urbanu kulturu koja zaslužuje svoje mesto u medijima. Pop, rok, džez… Ohrabrujući otklon od napadne kvazi‑urba‑ ne kulture kojoj smo svakodnevno izloženi.

apollon.rs

„Apollon je kućni bioskop“ – to već valjda svi znaju. Sa više od 10.000 sati holivudskog i domaćeg, filmskog i serijskog programa sa prevo‑ dom, dostupan je trenutno za korisnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije. Pored holivudskog, dostu‑ pan je celokupan opus serijskog programa u produkciji Telekoma Srbi‑ ja i Pinka, kao i svi kultni filmove domaće kinematografije. Mesečna pretplata od 798 dinara obezbediće vam mnogo uživanja na raznim uređajima – smartTV, računar, tablet, telefon…

imaginarijum.rs

Jedan od online magazina s najširim spektrom tema koje zanimaju gotovo sve čitaoce. Malo stila, lepote, novih ambijenata kojima možete oplemeniti svoj prostor, ali i otputo‑ vati u želji za novim doživljajima i saznanjima. Začinjeno s malo kulinarskih recepata i saveta za lični razvoj, uz dodatnu inspiraciju i neizbežne savete za učešće savremene tehnologije u našim životima, ovaj sajt će pokriti široki spektar tema, pogotovo u trenucima kad ste zasićeni dnevno‑političkim temama koje (verovatno) i ne zaslužuju više pažnje od vašeg ličnog okruženja.

kitchentv.rs

KitchenTV.rs je regionalni projekat posvećen najboljoj balkanskoj hrani, piću, zabavi, kuvanju, ishrani, turizmu, kulturi, tradiciji, ali i zdravim životnim navikama. Prostor Balkana je blizak po jeziku, kulturi, a imperativ uređivačke politike KitchenTV.rs je da gledaocima ponudi sadržaj koji će promovisati sve lokalne specifičnosti. Pogađate, sajt je zapravo posvećen promociji video‑sadržaja koji će vas uputiti u spremanje tradicionalnih jela uz originalne recepte iz regiona, ali i zanimljive zapise o kulturi i tradiciji, kako izgleda i što se jede na pravom venčanju, kako se priprema tradicionalni roštilj ili jadranska riblja juha. Čitajte, gledajte ili pripremite i probajte – gurmanima je ovo poslednje verovatno najvažnije…

lekarinfo.com

Vrlo ambiciozan projekat na ovom sajtu nudi pregršt korisnih sadržaja, od adresara državnih i privatnih ordinacija, preko snabdevača medicinskom opremom, pomagalima, ortopedskim i oftamološkim sredstvima koje nam (kad‑tad) svima zatrebaju. Ono što ipak razdvaja ovaj sajt od nekolicine sličnih su besplatne konsultacije s mnogim lekarima s kojima možete da zakažete prepisku elektronskom poštom, pa čak i video konsultacije. Lekar koji će vas osmotriti, saslušati i po‑ truditi se oko pravog saveta je neprocenjivo značajniji od testova koje ćete sami sprovesti ili čekati 5‑6 sati na rezultate, bez pravog sa‑ veta šta da činite i kako da se ponašate.

Sport i turizam

npkopaonik.rs

Verovatno je svima veoma dobro poznat značaj koji planina Kopaonik ima u našoj zemlji, kao verovatno njena najpoznatija planina. Sličan je značaj nacionalnog parka, čija je osnovna delatnost zaštita i promocija prirodnih vrednosti, kulturnih dobara i znamenitosti Kopaonika, koji ima svoju internet stranu. Na ovom mestu se mogu pronaći apsolutno sve relevantne informacije vezane za Kopaonik, od informacija o prirodi, biljnom i životinjskom svetu, preko turističkih destinacija, izletišta, do staza, smeštaja…Jednom rečju, sve o Kopaoniku na jednom mestu.

daljine.rs

Reč je o jedinstvenom turističkom portalu čiji je cilj popularizacija putovanja, kako po Srbiji, tako i po daljim destinacijama. Ovde možete pronaći ogroman broj informacija, reportaža, izveštaja, priča iz ugla samih putnika, savete za putovanja, segmentiranih po raznim vidovima turističkih boravaka. Želite da kampujete? Ili da idete na more? U neku stranu prestonicu? Preferirate boravak u planini? Trebaju vam informacije o hrani ili viznim režimima na udaljenim lokacijama? Ovde možete pronaći zaista puno toga.

capitalcrewbelgrade.rs

Sajt posvećen trčanju je definitivno komercijalno organizovan, ali je istovremeno odličan primer kakav treba da bude jedan takav internet sajt. Sve je jasno usmereno ka promociji trčanja, uz dosta informacija o treninzima, opremi, terminima i lokacijama održavanja treninga, rasporedom grupa, prijavama…Sve u svemu, ukoliko ste zainteresovani da počnete da trčite – što se kod IT-jevaca obično desi negde oko 30. godine života, prim. ur. – ovo je ne samo dobar izbor za vas, već i primer drugima kako treba organizovati ovakvu priču.

jungletribe.rs

Puno je mesta na kojima možete napraviti turističke aranžmane, ali ukoliko želite nešto egzotično, nesvakidašnje i specifično, onda je ovo prava lokacija za vas. Naravno, uz brojne konvencionalne aranžmane i putovanja po najvećim i najpoznatijim gradovima sveta, najatraktivniji deo ponude su definitivno egzotične lokacije na skoro svim kontinentima i aranžmani koji će vam omogućiti da posetite lokacije na kojima će vam čitava okolina zavideti. Uostalom, nije li to i poenta savremenih putovanja?

Mobilne aplikacije

Belgrade Monumental

Zaokupljeni svakodnevnom gužvom i željom da što pre stignemo na odredište, često smo skloni da zaboravimo koliko je Beograd lep i prepun spomenika prošlosti koje vredi videti. Aplikacija Belgrade Monumental će nam pomoći da delove istorijske baštine upoznamo čak i ne skrećući sa trase kojom idemo – dobićemo podatak o spomeniku u blizini, pročitati čemu je posvećen i o kojoj epohi govori. Kada se radi o spomeniku nekoj istorijskoj ličnosti, možemo da pročitamo i nje‑ govu ili njenu biografiju, pogledamo sliku samog spomenika i portret onoga kome je posvećen i tako se, u hodu, podsetimo naše zanimljive istorije. A kada imamo vremena, možemo da pogledamo mapu grada, nađemo neko mesto sa puno spomenika, pa i da ga namenski posetimo…

Banca Intesa

Banca Intesa je veoma ambiciozno pripremila drugu generaciju svoje mobilne aplikacije i izazvala značajno interesovanje korisnika. Uz uobičajene stvari kao što je provera stanja na računima, stanja na karticama, preuzimanje izvoda, uplate i pregled prometa, imate mogućnost da plaćate preko QR kodova NBS ali i da generišete QR kodove radi lakšeg plaćanja. Mobilna aplikacija se koristi i kao token kod Web pristupa, a omogućava i da pošaljete keš koji će primalac, unoseći generisani kod, podići na bilo kom Intesa bankomatu. Sigurnost se zasniva na otisku prsta, pa ne morate da brinete da će vam neko preko ramena pročitati PIN i druge sigurnosne informacije.

EON

EON je multiplatformska SBB‑ova familija aplikacija koje omogućavaju udobno gledanje televizije na brojnim uređajima, ali ovoga puta smo se bavili pre svega Android i iOS telefonima odnosno tabletima. Te dve funkcionalno praktično identične aplikacije omogućavaju praćenje SBB‑ovih TV programa svuda i na svakom mestu. Omogućeno je jednostavno pretra‑ živanje kanala, gledanje programa 7 dana unazad, pristup video klubu kao i podešavanje podsetnika na sadržaje koji vas zanimaju. Sviđa nam se mogućnost da višestrukim tapom na desnu odnosno levu ivicu ekrana idemo unapred / unazad „kroz vreme“, za 10, 20 ili više sekundi, i tako preskočimo neke dosadne sadržaje ili ponovo pogledamo nešto što nas je posebno zainteresovalo. Ukratko, televizija je uz EON aplikaciju postala sastavni deo vašeg mobilnog uređaja.

Parking servis

Plaćanje parkinga već postaje refleks nakon parkiranja gotovo u bilo kom de‑ lu Beograda. Aplikacija Parking servisa predstavlja način da to plaćanje obavite brzo i lako, ali i da budete obavešteni o eventualnim dnevnim parking karta‑ ma, te o lokaciji obližnjih parkirališta i garaža. Parking možete da plaćate SMS porukama, ali i da deponujete neku su‑ mu pa da iz tog fonda plaćate parking karte, ili da memorišete broj platne kartice koju ćete koristiti u daljem radu. Sve u svemu, ova jednostavna aplika‑ cija koja dobro radi i savršeno obavlja posao kome je namenjena je praktično obavezna na smartfonu svakog vozača.

Wolt

Protekle godine su nas naučile na dostavu hrane, i tu naviku nećemo zaboraviti ni kada prođe pandemija. Mogućnost izbora je ogromna i čitav sistem funkcioniše veoma dobro, a Wolt je poznat po odličnoj i raznovrsnoj ponudi, ali i po širokoj zoni pokrivanja koja će dovesti najpre animiranu sličicu vozača, a zatim i samog dostavljača do praktično bilo koje lokacije u gradu. Upotreba aplikacije je jednostavna i intuitivna, uz jasnu mogućnost da pronađete i kontaktirate radnje koje su vam trenutno najbliže.

Facebook

Nemanja Radulovic – violinist

Srpski violinista Nemanja Radulović osvojio je svet klasične muzike svojom magnetičnom virtuoznošću i dubinom izraza, kako u studiju, tako i na koncertnoj sceni. Umetnik koji nastoji da proširi granice klasične muzike, Radulović svojom jedinstvenom energijom i iskrenošću veliki je zagovornik teze da moć muzike može i treba da zbližava ljude. Okupio je legiju vernih obožavalaca širom sveta koji uživaju u njegovim nastupima sa mnogim vodećim svetskim orkestrima a to se ogleda i na njegovoj zvaničnoj Facebook stranici koju prati 119 hiljada poštovalaca. Pored informacija o nastupima i projektima na kojima radi i u koje je uključen, ovim putem deli sa svetom i neke zanimljivosti iz ličnog života.

British Council Serbia

Učenje engleskog jezika nikada nije bilo lakše i lepše a za to je zadužen British Council Serbia. Na svojoj Facebook stranici, gde su okupili preko 103 hiljade pratilaca, trude se da grade veze, razumevanje i poverenje između ljudi iz Ujedinjenog Kraljevstva i Srbije, kroz objave vezane za umetnost, kulturu, obrazovanje i naravno engleski jezik. Pored objava koje se tiču programa vezanih za polaganje svetski priznatih testova iz engleskog jezika i dobijanja sertifikata, British Council se trudi i da angažuje svoje pratioce kroz niz zanimljivih kviz‑pitanja. Ono što takođe komuniciraju kroz ovaj kanal a posebno je interesantno mladima su prilike za studiranje u Velikoj Britaniji.

Fragmenti prošlosti

“Stranica koja deli kulturu“ je moto kojim se vodi ova Facebook stranica koja broji preko 143 hiljade pratilaca. Od slikarstva, preko istorije, mode, arhitekture, muzike i književnosti, stranica obuhvata veliki dijapazon tema i pokriva ih u raznim formatima, kroz slike, reči i video zapis. Temu koja vas interesuje je lako pronaći jer je sve sortirano po adekvatno nazvanim albumi‑ ma, a cela situacija sa pandemijom je Milorada Stokina, autora i urednika stranice Fragmenti prošlosti, nagnala da učestalije organizuje online događaje na kojima obrađuje razne teme iz popularne kulture. Milorad se bavi istraživačkim i predavačkim radom u domenu srpske kulturne istorije. Autor je jedne knjige i više naučnih radova. Po vokaciji je master muzički umetnik – solo pevač, a trenutno je na master studijama kulturologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

LinkedIn

Veselin Jevrosimović

Veselin Jevrosimović je predsednik i vlasnik Comtrade grupacije, uspešne IT kompanije sa sedištem u Beogradu. Takođe je i predsednik Atletskog saveza Srbije. Dobro osmišljenim nastupom na LinkedIn‑u posredno jača i tržišno liderstvo kompanije na čijem je čelu. Svojim objavama, koje njegovih skoro 59 hiljada pratioca svakodnevno deli, promoviše i podstiče preduzetnički duh kao i lepotu življenja.

InStore Srbija

Prepoznati kao regionalna izdavačka kuća, INB2B Media u svom osnovno portfoliu ima regionalna B2B izdanja u sektorima robe široke potrošnje (InStore magazin), ugostiteljstva (InHoReCa magazin) i hotelijerstva (InHotel magazin). Zapaženi su i na poslovno‑društve‑ noj mreži LinkedIn. Na InStore Srbija LinkedIn stranici mogu da se pronađu objave vezane za rad raznih velikih kompanija, među kojima su Nestle i PepsiCo.

YouTube

Lepa svaki dan

Da lepota nije samo površna stvar i da je pravilna nega sastavni deo zdravlja kroz svaki svoj video na ovom kanalu nam pokazuje Tamara Ćosić. Pored saveta o šminkanju i ulepšavanju, ovde smo pronašli i veliki broj videa koji se tiču medicine. Tamara u rubrici „Iz prve ruke“, kroz razgovor sa stručnja‑ cima i lekarima, obrađuje razne teme koje se tiču zdravlja kako žena, koje su većinska publika, tako i muškaraca. Na kanalu se mogu pronaći saveti, trikovi, iskustva, proizvodi, tretmani, rituali, navike, saznanja, preporuke… jednom rečju sve ono što Tamara smatra da može biti korisno i inspirativno, sa željom da pokrene ljude. „Lepa svaki dan“ YouTube kanal je skup svih onih stvari koje prvenstveno ženu čine lepom svakog dana – iznutra i spolja, i to ne samo lepom u estetskom smislu, već spremnom da osvoji svet i postigne sve što poželi. Tamara je na ovom kanalu okupila 101 hiljadu pratilaca, a pojedini videi broje preko 70 hiljada pregleda!

Biznis priče

Moto ovog kanala koji broji preko 30 hiljada pratilaca je „Uspešne priče na kojima raste nova generacija preduze‑ tnika“. Domaćin podcast‑a je Vladimir Stanković strastveni preduzetnik, a po zanimanju diplomirani inženjer infor‑ macionih tehnologija i, kako sam kaže, nesuđeni programer. Vladimir pažljivo bira koga dovodi u studio i trudi se da razgovori imaju dugotrajniji efekat na slušaoce – ako se o temama iz videa razmišlja narednih nedelju dana, njegov cilj je ostvaren. Kako i sam kaže, poenta razgovora je da se kod slušaoca rode nove ideje, da motivacija skoči i da možda nekome uštedi godine luta‑ nja. Sadržaj se ažurira redovno te svake nedelje može da se očekuje nova epizoda.

Infinity Lighthouse

“Svetionik“ posvećeno širenju pozitivne energije, ljubavi i toleranciji među ljudi‑ ma okupio je 13 hiljada pratilaca. Autori kanala za sebe kažu da su posvećeni „pričanju najlepših i najromantičnijih priča, kao i priča o teškim temama na pozitivan način, s prikazom svetla ka kojem se može ići – rešenja“. Krenuli su od tema kao što su MotoGP, Formula 1, kosmos i NFL, pošto su to njihove veli‑ ke ljubavi, ali kreiraju priloge i na druge lepe teme. Bave se i humanitarnim radom te na njihovom kanalu se mogu naći i pozivi za razne humanitarne akcije. U svom studiju ugostili su neke od najvećih imena, pre svega iz sfere sporta, ali i javnog života sa kojima su razgovarali o raznim životnim temama.

Ozbiljne teme

Istorija, mimovi i neizbežne raspra‑ ve u komentarima… dobro došli na YouTube kanal „Ozbiljne Teme“. Autor je okupio impozantnu zajednicu od 306 hiljada pratilaca i proslavio se videima u kojima za jako kratko vreme pogađa zastave zemalja. Kako se kanal razvijao i dobijao na popularnosti tako se širio dijapazon tema, od istorije, preko ge‑ ografije do nekih svakodnevnih stvari. Šta bi bilo da se ujedine svi Sloveni, ili na primer, Severna i Južna Koreja, kako je nastala Jugoslavija, i zašto punoletni ljudi koriste TikTok, su samo neka od mnogobrojnih pitanja za koja nismo ni znali da nas interesuju, a na koja autor pokušava da odgovori na opušten i zanimljiv način. Privukla nam je pažnju činjenica da većina videa ima preko 200 hiljada pregleda.

TikTok

Astro.aleks

U moru plesnih trend videa sa modernim muzičkim podlogama na TikTok‑u nam je zapao pod radar profil astro.aleks. Autorka profila Aleksandra je diplomirani astrofizičar koja je okupila impozantnu zajednicu od preko 179 hiljada pratilaca. Ima preko pet miliona lajkova i pojedini videi dostižu neverovatan broj pregleda (preko 938 hiljada). U svojim videima se bavi interesantnim činjenicama iz oblasti koju je studirala, kao što su kako da posmatramo geminide, sazvežđa, crne rupe i koji je uticaj supernove na Zemlju, te neki hemijski ogledi koji se mogu izvesti u kućnim uslovima. Mladima i onima koji planiraju da upišu fakultet interesantni su videi u kojima Aleksandra deli svoja iskustva studiranja, priča kako uči, kako polaže ispite i to sve kao stu‑ dent u inostranstvu.

Jelena Vajs

Zgodan TikTok profil pre svega za iPhone ko‑ risnike. Naučićete kako da vam baterija duže traje, kako da organizujete aplikacije unutar telefona, kako do savršenih fotografija, kako da menjate i pravite unikatne pozadine, te neke Safari i Siri trikove. Jelena pokazuje i razne trikove vezane za Instagram, pre svega kako napraviti unikatne Story objave i na koje sve kreativne načine možete upotrebiti gif‑ove. Takođe, otkriva svojim pratiocima male tajne kako uz pomoć ovih alata da po‑ boljšaju promociju svog biznisa. S vremena na vreme Jelena voli da preporuči knjige koje smatra da bi vredelo pročitati, čime širi dijapazon tema koje pokriva na ovom profilu koji prati preko 74 hiljade ljudi.

Instagram

Dnevna doza pravopisa

Iako društvena mreža fokusirana na vizualne momente nije prvo mesto na kom biste potražili lekciju iz pravopisa, ova stranica dokazuje suprotno. Pored svakodnevnih jezičkih pravila, rešavanja nedoumica i ukazivanja na gramatičke greške na kreativan i nenametljiv način, ova stranica nudi i kvizove pomoću kojih svako može brzo i lako da testira svoje znanje. Zajednica koja broji 199 hiljada pratilaca do sada je obja‑ vila 1113 postova, a sve je počelo tako što su osnivači stranice primetili da mladi sve više prate društvene mreže, ali i nisu baš pismeni. To treba promeniti…

Geokutak

Svi smo kao školarci voleli da igramo zanim‑ ljive geografije, što je ova Instagram stranica iskoristila kao svoj adut. Namenjena je svim ljubiteljima geografije, a pre svega intere‑ santnih činjenica o planeti Zemlji (a i šire), a trenutno broji 138 hiljada pratilaca. Pored interesantnih geografskih činjenica, ovde mogu da se pronađu i zanimljivi infografici te takozvani geo‑kvizovi pomoću kojih možete da testirate svoje znanje. Sadržaj se ažurira redovno i do sada je objavljeno 1306 postova.

Andrej Josifovski – pijanista

Arhitekta i street art umetnik Andrej Josifovski, poznat kao Pijanista, koji je obeležio prošlu i pretprošlu godinu svojim instalacijama pred‑ stavljenim na različitim lokacijama u Beogradu, na svom Instagram profilu okupio je preko 46 hiljada pratilaca. Jedan od najpoznatijih uličnih umetnika u Srbiji već sedam godina pokazuje šta znači angažovana umetnost, a to prikazuje i prati i na ovoj društvenoj mreži. Zaposlen je kao asistent na Arhitektonskom fakultetu, a bavi se i crtanjem murala, koji oslikavaju ulice i mostove Beograda i drugih gradova u Srbiji. U okviru serijala „Zlatno doba“ predstavio je na različitim lokacijama po gradu instalacije poput zlatnog Hrista, kao i zlatnog kontejnera, točka, testere, mešalice i cveta, koji je podsećao na četku za toalet. Među poznatijim su mural Plivač, Ronilac i Poruka u boci, a čuven je i po muralima pozna‑ tih ličnosti, recimo Nikole Jokića, Đure Jakšića, Dragana Jovanovića i Novaka Đokovića.

Twitter

Insajder TV

Pod sloganom „nema kompromisa kada je reč o otkrivanju istine“ novi‑ narski tim Insajdera je uspeo da napravi najgledaniju i sada već uveliko kultnu dokumentarno‑istraživačku emisiju na Balkanu. Otkrio je brojne dokaze o ratnim zločinima, korupciji, zločinima koje je počinila služba bezbednosti, ubistvu premijera Srbije, privatizaciji koja se pretvorila u pljačku, huliganima i ekstremističkim grupama, fudbalskoj, pravosudnoj i građevinskoj mafiji. Odlučivši da iskoče iz postojećih okvira krajem 2011. su otvorili nalog na Twitter‑u na kom ih trenutno prati preko 129 hiljada ljudi. Velike mogućnosti online novinarstva nose i veliku odgovornost, a kako i sami navode Internet je za njih prava mera. Aktuelnost i važnost tema i na‑ čin na koji se njima bave i kako ih prezentuju kroz tvitove uz dobar balans teksta i hashtag‑ova opredelili su žiri da pobedničko mesto u kategoriji Twitter dodeli upravo ovom nalogu.

Sajam ludaka

Autor ovog Twitter naloga za sebe kaže da je „sarkastični informatičar, satiričar i realista, osvešćivač širokih narodnih masa, borac pro‑ tiv amnezije i kritičar svega što vređa zdrav razum.“ Oko svog naloga je okupio preko 88 hiljada pratilaca a sa radom na mreži je počeo 2016. Kako sam kaže, njegova stranica je namenjena svim ljudima koji koriste isključivo svoju glavu za razmišljanje.

Nagrada publike

barbiafrika

Da je TikTok trenutno najpopularnija društvena mreža na svetu posvedočila je i publika 25. izbora Top50. Nagrada Pobednik po izboru publike je pripala je TikTok profilu Barbare Milenković iz Niša. Ova mlada, lepa i vesela devojka svoje pratioce, kojih je više od 3 miliona, zabavlja video objavama različitog sadrža‑ ja, među kojima dominiraju TikTok izazovi. Barbara je pažnju publike privukla zbog toga što je na samom početku razumela da se uspeh na društvenim mrežama ne postiže tako što uključiš kameru i snimaš nešto, već svaki video treba da se osmisli, isplanira i realizuje profesionalno, u čemu joj – moramo i to da pomenemo – svesrdno pomaže njena mama.

Specijalne nagrade

Digital Biz – NIS

NIS grupa, osim što je najveći energetski sistem u Jugoistočnoj Evropi i najveći budžetski davalac u našoj zemlji, lider je i u procesu digitalne transformacije poslovanja. Kroz niz projekata kao što su mobilna aplikacija Drive.Go, kartica lojalnosti „Sa nama na putu“, Paketomat servis za preuzimanje pošiljki i mnogi drugi postigli su da konzervativnu proizvodnu i distribuciju naftnih derivata prilagode savremenom načinu života i navikama potrošača. Ništa manja postignuća ostvarili su i u backend delu poslovanja potpunim prilagođavanjem poslovnih procesa Industriji 4.0, što će obezbediti održivi razvoj u decenijama koje dolaze. Puno pažnje posvećuju digitalnim komunikacijama, prisutni su na većini društvenih mreža i kontinuirano rade na unapređenju Web sajta.

Digital Omnichannel – Forma Ideale

„Forma Ideale“, svetski brend sa sedištem u srcu Šumadije, baš kao i naša nagrada Top50, ove godine proslavlja četvrt veka uspešnog rada. Dobrom tržišnom orijentacijom i realnom cenovnom politikom postigli su to da više od 90% domaćinstava u Srbiji poseduje barem jedan njihov proizvod. Zapošljavaju 1700 radnika u dve fabrike i 30 prodajnih salona. Proizvode izvoze u čak 50 zemalja širom sveta. Svesni toga da bez dobrog Internet nastupa ne bi obezbedili toliko potrebno globalno prisustvo, svesrdno rade na kontinuiranom unapređenju svojih digitalnih kanala komunikacije – od sajta do naloga na većini društvenih mreža. Odličan su primer kako se podjednakom brigom o svim kanalima komunikacije unapređuje i širi tržišni uticaj

Digital Care – Superhero.rs

Nurdor, nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, je uz podršku Master Card‑a osmislilo i pokrenulo SuperHero platforma za doniranje, kroz koju se prikuplja novac za različite projekte. Proces donacija se obavlja klasičnom uplatom putem platnih kartica i online kupovinom proizvoda iz SuperHero kolekcije garderobe. Ovaj specijalno dizajnirani brend ulične mode, urbanog i praktičnog, lako uklopiv u svaki stil oblačenja, pomaže realizaciju Nurdorovih ciljeva – pružanje materijalne i emotivne podrške oboleloj deci i njihovim roditeljima. Lepo dizajnirana platforma obezbeđuje jednostavan način da svako od nas iskaže svoju plemenitost i empatiju. Hajde da svi kupimo SuperHero majicu i pokažemo dobro u ljudima!

Digital Edu – Endava

Kompanija sa više od 10.000 zaposlenih širom sveta u Srbiji je prisutna od 2015. godine, i to u četiri razvojna centa – u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Čacku. Kao jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji, svakodnevno se suočavaju sa deficitom IT stručnjaka što ih je motivisalo da investiraju u rešavanje ovog izazova kroz direktnu saradnju sa fakultetima. Uz prilagođavanje uslovima koje je zadala pandemija Covid-19, uspeli su da realizuju brojne projekte iz oblasti edukacije i usavršavanja IT stručnjaka u prethodnoj godini. Posebnu pažnju usmeravaju i na unapređenje kompetencija svojih zaposlenih, kroz kontinuiranu edukaciju i obuke.

Digital Marketplace – Shoppster

Shoppster.com je moćna digitalna plat‑ forma za online kupovinu, podjednako posvećena i kupcima i prodavcima. Osim bogate ponude renomiranih proizvoda, izdvaja je i to što kupac ima priliku da detaljno upozna karakteristike izabranog proizvoda na samom sajtu i pratećem TV kanalu, da bezbedno plati i zatim prati isporuku kupljene robe, uveren da nije platio za „mačku u džaku“. S druge strane, proizvođačima obezbeđuje vidljivost njihove ponude kod više od 2 miliona potencijalnih kupaca. Inovativno prezentovanje ponude i bezbedna i laka kupovima čine ovu destinaciju najboljim Market mestom u Srbiji i regionu.

Digital Agile – 3bank.rs

3Bank posluje uspešno već 20 godina. Jedina je banka u Srbiji koja je članica globalne alijanse banaka s vrednostima. Misija 3 Banke je da obezbedi finansijske usluge svima koji ostvaruju pozitivan uticaj na ekonomiju, društvo i životnu sredinu, a posebno onima kojima je pristup tim uslugama otežan. Direktna i iskrena komunikacija, jednaka prava za finansijske usluge za sve, transparentnost kojom se gradi poverenje, to su načela koja stoje u osnovi sistema koji vrednuje ljude, podstiče pozitivne promene u životima zaposlenih, klijenata i šire zajednice i podržava. 3Bank je među prvima u potpunosti agilizovala način rada, upravljanje projektnim portfoliom kao i IT razvojem, uključujuću saradnju sa vendorima

Digital Life – Hotel Gorski Instagram

Jedan od najlepših hotela na jednoj od naših najlepših planina, Hotel Gorski je podjednako oaza za porodični odmor kao i za biznis događaje. Savremeno opremljen, udoban, na odličnoj mikrolokaciji, pruža sve što je potrebno za uživanje na snegu i u prirodi. Priznanje Digital Life na 25. izboru Top50 zaslužili su aktivnim, kontinuiranim i kvalitetnim objedinjenim nastupom na Internetu – podjednaku pažnju posvećujući svojoj Web prezentaciji i nalozima na društve‑ nim mrežama. Sve to nas zove da ovu destinaciju obavezno posetimo.

RNIDS specijalno priznanje – koradzija.rs

Da veliki Internet nije namenjen samo velikim biznisima svedoči ova topla priča o porodičnom biznisu dvoje mladih ljudi. Sajt o proizvodnji i prodaji domaćih kora je odličan primer da Internet mogu da koriste i brojne male zanatlije. Dosledni u negovanju tradicije, koradžije Andreja i Sara s posebnom pažnjom i od najkvalitetnijeg brašna proizvode različite vrste kora i testa, a javnosti ih predstavljaju putem simpatičnog sajta ispisanog ćiriličnim pismom, dokazujući da tradicionalno može biti i te kako moderno.

