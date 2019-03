Toyota roboti kao pomoćnici na Olimpijskim igrama 2020

Organizatori Olimpijskih igara se obično oslanjaju na vojsku neplaćenih ljudskih volontera, a kada su u pitanju sitni poslovi i organizovanje publike. Tokio bi mogao da donese revoluciju na ovom polju, budući da će na Olimpijskim igrama 2020. godine najveći deo volonterskih poslova obavljati roboti.

Naime, nedavno su organizatori letnjih Olimpijskih igara predstavili dva robota i jedno robotsko „odelo“ koji bi tokom igara trebalo da pomognu ljudskim radnicima. Kreirala ih je Toyota , a biće zaduženi za poslove poput upućivanja publike na odgovarajuća mesta, pružanje informacija, te isporučivanje hrane i pića. Tako Human Support Robot (HSR) ima ugrađenu ruku za podizanje tereta, dok Delivery Support Robot (DSR) podseća na pokretnu korpu za otpatke, i svaki od njih već ima svoj plan zaduženja i rute po kojima će se kretati. Na Olimpijskim igrama će se pojaviti ukupno 16 robota, te se organizatori nadaju da će biti od velike pomoći, i da će pojednostaviti do sada komplikovane procese.

U Toyota-i se nadaju da će se ovi roboti do 2030. naći u široj prodaji, budući da kompanija poslednjih godina sve više ulaže u ovu tehnologiju. Ovo je značajan trenutak i zbog toga što su Olimpijske igre obično prilika za zemlju-domaćina da pokaže svoja kulturološka i tehnološka dostignuća, te je Japan na igrama iz 1964, kada je poslednji put bio domaćin, kao svoj adut u funkciju pustio sada već kultni Shinkansen voz. To je bio važan trenutak za zemlju koja se u to vreme još uvek oporavljala od posledica Drugog svetskog rata, te ipak uspela da pokaže ekonomski napredak. Ono što su nekada bili moderni vozovi danas su svakako roboti.

