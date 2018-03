Akcije Amazona pale su skoro pet odsto, obrisavši više od 30 milijardi dolara tržišne vrednosti, nakon vesti da Donald Tramp želi da im onemogući dalji rast. Naime, akcije su pale nakon što je objavljeno da je američki predsednik Donald Tramp opsednut najvećim svetskim maloprodajnim lancom, kome želi da ugrozi rastuću moć.



Tramp želi da promeni poreski tretman prema Amazonu, navodi se u izveštaju Aksiosa. To je pitanje koje je predsednik Amerike pokrenuo još prošle godine kada je pozvao da se uvedu porezi za internet i online prodavce, iako Amazon plaća porez na proizvode koje direktno prodaje kupcima.

Kako navode iz Bele kuće, predsednik želi da stvori jednake uslove za sva preduzeća. „On uvek traži različita rešenja, ali nema nijedno posebno, niti posebnu politiku za neko preduzeće, koja se nalazi na stolu u ovom momentu”, navodi potparolka Bele kuće. Tramp se i privatno žalio na Amazon, verujući da je ova kompanija postala previše moćna. Američki predsednik je to povezao sa privatnim vlasništvom šefa Amazona Džefa Bezosa, a navodno prikrivanje te imovine nazvao je „lažnim vestima” koje se plasiraju u Bezosovim „otpacima”, novinama The Washington post, čiji je on vlasnik.

Tramp je i u prošlosti kritikovao Amazon zbog poreza i radnih mesta, bez dokaza za to. Predsednik je pozivao i na upotrebu antimonopolskog zakona. Akcije Amazona su pale na 1.386 dolara, što je pad od 4,6 odsto, a to je gotovo četvrtina vrednosti ako se uporedi sa vrednošću od pre nekoliko godina. Ovo nije prvi put da Tramp samo jednim komentarom ili tvitom zbiše u sekundi milijarde sa Amazonovog računa.

