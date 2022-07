Tri brza načina da oslobodite Gmail prostor za skladištenje

Ako ste korisnik Gmail-a i stalno nailazite na ograničenje besplatnog prostora za skladištenje, postoji nekoliko stvari koje možete da uradite da biste sebi dali malo digitalnog prostora za disanje.

Uradite to sami, prepustite Google-u da vam pomogne ili kupite dodatni prostor

Najbolje od svega, svaki trik koji se ovde nudi traje samo nekoliko minuta i može se ponoviti kad god treba da oslobodite dodatni prostor.

Neka vam Google pomogne

Prvo, hajde da shvatimo koliko prostora zapravo imate na raspolaganju. Da biste to saznali, idite na one.google.com i proverite Storage box. Takođe ćete primetiti “Clean up space” box. Kliknite na to da biste videli koliko prostora možete da oslobodite od različitih Google proizvoda. Imajte na umu da vaš Gmail skladišni prostor takođe deli prostor sa Google Drive-om i Google Photos. Obratite posebnu pažnju na odeljak “Large items”, koji će vam pružiti listu email poruka sa ogromnim prilozima, velikim fajlovima na vašem Google Drive nalogu i velikim fotografijama i video zapisima u Google Photos. Kliknite na svaki od njih i izaberite sve što vam više nije potrebno. Možda ćete biti iznenađeni koliko prostora možete bezbedno da očistite za samo nekoliko minuta.

Izbrišite stare email-ove

Lako je pretražiti velike emailove – sa ili bez priloga – a tu je i dodatni bonus u mogućnosti da izolujete veoma stare poruke, koje vam verovatno više ionako nisu potrebne. Počnite tako što ćete otići na Gmail. U polje za pretragu unesite tri parametra: prag veličine emaila, datum početka i datum završetka. Na primer, možete ukucati “larger:5M after:2005 before:2015″. Ovo nam pokazuje sve emailove veće od 5 MB između 2005. i 2015. Zatim, u gornjem levom uglu, odmah iznad gornje email poruke na listi, kliknite na polje za potvrdu da biste izabrali sve emailove na stranici. Odatle prođite i poništite izbor za emailove koje želite da sačuvate. Kada napravite svoj izbor, kliknite na ikonu kante za smeće da biste izbrisali ostatak.

Kupite dodatni prostor

Idite na one.google.com/plans da biste izvršili nadogradnju sa besplatnog plana. Ovo je dobra opcija i za parove i porodice: ako imate više ljudi u vašoj kući koji se bore sa skladištenjem, možete da delite dodatni prostor sa do 5 drugih.

Izvor: Fastcompany

