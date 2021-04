Tužba protiv Apple-a zbog vodootpornosti telefona

Protiv kompanije Apple podneta je tužba zbog pogrešno interpretirane otpornosti iPhone telefona na vodu, s tvrdnjom da je kompanija svojim reklamama dovela korisnike u zabludu. Kao i mnogi drugi proizvođači telefona i Apple-ovi uređaji imaju određen stepen zaštite od vlage i tečnosti, a ta otpornost se iz generacije u generaciju poboljšavala. Čak postoji i priča o iPhone-u koji je navodno upao u jezero, kao i da je pronađen nekoliko meseci kasnije u funkcionalnom stanju.

U svakom slučaju, Apple je iPhone 7 reklamirao da ima IP67 zaštitu (izdržava do dubine od jednog metra, maksimalno do 30 minuta), dok je iPhone 11 serija označena sa IP68 zaštitom (preživeće dubinu do četiri metra, do maksimalno 30 minuta). Za iPhone 12 seriju tvrdi se da može da izdrži do dubine od čak šest metara…

U tužbi, koja je podneta u subotu, navodi se da su nivoi zaštite označeni prema laboratorijskim ispitivanjima, u kojima su se testiranja vršila sa statičnom, čistom vodom, a ne sa vodom iz bazena ili slanom morskom vodom. To znači da, korisnicima čiji se telefoni nađu u hlorisanom bazenu, ili moru i pri tome se oštete, neće biti prihvaćena reklamacija jer tečnost sadrži primese na koje se garancija ne odnosi.

Garancija ne pokriva oštećenja nastala zbog ulaska vlage unutar telefona, što se manifestuje time da indikator vlage postaje crven. U tužbi je navedeno da uobičajene tečnosti, kao što su kafa, čajevi, ili sokovi, takođe mogu da aktiviraju indikator, koji u servisima predstavlja dovoljan dokaz za odbijanje garancije.

Biće interesantno kako će se odvijati ova parnica. Ako je Apple izgubi, to će možda biti signal drugim proizvođačima da pravednije obaveštavaju korisnike o nivoima zaštite i otpornosti njihovih uređaja.

