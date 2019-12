TV Review: Hisense H55U8B – Novi adut s VA ekranom

Hisense je tokom poslednjih godina agresivnim marketingom pokušavao da se umeša među već dobro poznate marke na evropskom i američkom tlu. To se najbolje primećivalo po raznim sponzorstvima velikih sportskih događaja, pa se jedno vreme gotovo svugde moglo videti njihovo ime.

U poslednje vreme marketinške aktivnosti su nešto smanjene pa je sada Hisense sponzor “samo” Evropskog prvenstva u fudbalu 2020. godine. Očigledno je procenjeno da ovako nešto više nije neophodno i da je Hisense sada već dovoljno poznat kupcima van Azije. Uređaji su sada ti koji bi trebalo da privlače pažnju kupaca, prvenstveno televizori više klase.

H55U8B je upravo jedan od takvih modela koji uspešno kombinuje ekran dijagonale 55 inča, 4K rezoluciju i relativno povoljnu cenu. Hisense spada među prvih pet proizvođača LCD LED panela na svetu (tu su još Samsung, LG, Sony i Panasonic) pa je logično da za ovu klasu televizora koriste svoje ekrane. Televizori ove marke koje smo ranije testirali imali su VA panel pa je ovaj tip u upotrebi i kod H55U8B modela. VA (Vertical Alignment) paneli u odnosu na IPS (In‑Plane Switching) panele imaju svoje prednosti i mane koju su poznate, ali uvek možemo da se podsetimo.

IPS ili VA?

Pozitivne karakteristike IPS panela jesu reprodukcije boja i veoma širok ugao gledanja u kojem ne dolazi do distorzije prikaza. Ipak, zbog pozadinskog osvetljenja i orijentacije piksela, imaju mnogo izraženiji efekat „probijanja“ svetlosti tamo gde se to ne želi. Rezultat je relativno slab prikaz tamnih nijansi i crne boje, uz lošiji kontrast odnos. Proizvođači koji koriste IPS tehnologiju konstantno rade na unapređenjima, QLED, dimming zone osvetljenja i druga sitna poboljšanja kako bi umanjili negativne karakteristike.

S druge strane, VA paneli koji koristi Hisense imaju drugačiju orijentaciju piksela koja omogućava mnogo manje „probijanja“ pozadinskog osvetljenja, što omogućava znatno uniformnije osvetljenje panela. VA panel ima minimalno osvetljenje između 0,015 i 0,025 nita, u odnosu na IPS koji ima vrednost od 0,075 i 0,090 nita. Razlika je definitivno primetna, pa VA panel ima bolji prikaz tamnih nijansi i crne, uz daleko veći kontrast.

VA paneli imaju drugačiju orijentaciju piksela, koja omogućava manje „probijanja“ pozadinskog osvetljenja, što omogućava znatno uniformnije osvetljenje panela

Što se tiče reprodukcije boja, IPS i VA u teoriji imaju iste karakteristike, s tim što zbog „crnjih crnih“ kod VA panela ljudskom oku sve izgleda malo bolje. Jedina mana VA panela jeste nešto manji ugao gledanja, gde je IPS nepobediv. Ovo se odmah može primetiti i kod H55U8B, posebno kada se TV gleda iz malo veće blizine, gde se već pri malom „ispadanju“ oka iz centralne ose u odnosu na TV može primetiti drugačije osvetljenje i boje. Naravno, ovo je standardna stvar za VA panele svih proizvođača, pa tu nema posebnih iznenađenja.

Idealan za otvoren prostor

Kada se TV posmatra s preporučene distance, ovo je manje izraženo. Ovaj Hisense panel sada se vodi kao ULED, što znači UltraLED i treba da predstavlja unapređenu tehnologiju panela. Dosta velika vrednost maksimalnog osvetljenja trebalo bi da bude jedna od tih novih karakteristika, ali povećanje vrednosti osvetljenja neminovno dovodi do distorzije u prikazu boja i većeg „probijanja“ pozadinskog osvetljenja.

Ovo je korisna stvar kada TV treba da stoji na otvorenom prostoru, jer je tada mnogo značajnije da se slika lepo vidi nego najpreciznija reprodukcija boja. U kućnim uslovima najbolje je držati vrednost maksimalnog osvetljenja na oko 40 odsto, gde H55U8B daje najbolje rezultate. Ovaj panel ima i 16 dimming zona koje su tu da pomognu kada u nekim delovima ekrana konstantno treba držati crnu boju, ali zanimljivo je da će softver sam pokušati da smanji pozadinsko osvetljenje kada je scena tamnija.

Panel takođe ima iznenađujuće širok raspon prikazanih boja, što znači da se može reprodukovati 93 procenta boja iz standardne DCI‑P3 palete. To je veoma značajno za bolju reprodukciju HDR sadržaja, a podržani su HDR10, HDR10+, HLG pa čak i DolbyVision standardi. Za upotrebu HDR‑a dostupni su Standard, Cinema Day, Cinema Night, Dynamic i PC/Game modovi slike, a tu je i opcija detaljnog podešavanja po želji korisnika. PC/Game modovi u oba slučaja nude manje kašnjenje prikaza zahvaljujući smanjenom procesiranju slike, kada se ulazno kašnjenje signala smanjuje sa 50 ms na oko 35 ms.

Jedna od možda najboljih karakteristika ovog ULED panela jeste osvežavanje na 120 Hz. To omogućava da H55U8B ima mnogo fluidniji prikaz filmova u odnosu na panele koji su ograničeni na 60 Hz. Zbog toga, Smooth Motion optimizacija i ne mora da se koristi pa je to veoma značajno. Možda će baš ova karakteristika „prelomiti“ odluku za kupovinu H55U8B televizora u poređenju s konkurentskim modelima.

Pored navedenih, postoje i opcije dodatnog procesiranja slike, pa pored internog algoritma za skaliranje slike, televizori nude i Adaptive Contrast, nekoliko nivoa Smooth Motion podešavanja, dinamičku kontrolu pozadinskog osvetljenja i redukciju šuma. Sve ove funkcije rade veoma dobro i vidljivo poboljšavaju kvalitet prikaza, ali ih treba korigovati za svaku situaciju ako se želi maksimum. Podešavanje svih ovih opcija na low vrednosti je našem oku dalo najbolje univerzalne rezultate.

Pogon iz oblaka

Operativni sistem kod H55U8B je Hisense VIDAA 3.0, koji je sasvim korektan i nudi sve mogućnosti koji se očekuju od Smart TV‑a. Performanse su korektne, pa nema nikakvih prevelikih „štucanja“ i kašnjenja u radu. Daljinski upravljač je bolji od većine standardnih modela, lepo leži u ruci i ima logičan raspored tastera. Viši kvalitet izrade vidi se na kućištu koje nema prevelike ivice, uz dobro i čvrsto postolje koje ima odvojen prostor za sakrivanje naponskog kabla.

H55U8B košta 95.000 dinara, a u nekim akcijskim ponudama može se naći i za manje od 90.000. Ovo je veoma konkurenta cena za modele televizora iz 2019, što se uklapa u dobar odnos cene i kvaliteta slike. Ono što je nezgodno za sve TV modele iz ove godine jeste to što postoje vrlo pristojni godinu‑dve stariji modeli. Razvoj 4K ekrana i televizora došao je blizu svog maksimuma pa noviji modeli nemaju baš preveliku prednost kao što se ranije dešavalo. Čak se događa da noviji modeli u nekim karakteristikama budu gori od starijih, što smo mogli da vidimo i na našim testovima.

Hisense H55U8B svakako ulazi u uži izbor kada je reč o novim modelima. Ako želite da uštedite, nikako ne treba zanemariti ni malo starije modele ovog proizvođača čija je reputacija već utvrđena, ali i težnja da svake godine donese neki novi kvalitet. Primera radi, tu su svi aktuelni modovi HDR rada, a to je nešto na čemu insistiraju i proizvođači uređaja i proizvođači sadržaja. Širi prikaz nijansi i valera vernije će vam prikazati i umetnost direktora fotografije i umešnost režisera da stvori odgovarajuću atmosferu. Razmišljajte, pre svega, o tome da novi televizor ne nabavljate baš suviše često i da ovaj koji kupujete mora da izdrži dok ponovo ne prevlada želja za ekranom s novim i do sada neviđenim mogućnostima. Iako se proizvođači trude da to bude što ćešće, Hisense H55U8B je kandidat za (glavni) TV u kući koji će dugo okupirati vašu pažnju i pružiti vam zadovoljstvo u gledanju novih sadržaja.

Korisna adresa: hisense.rs

Podelite s prijateljima

Tweet