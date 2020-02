twitter blokirao naloge bliske Majklu Blumbergu

Iz Twittera su objavili u petak da će suspendovati oko 70 naloga koji su objavljivali sadržaj u znak podrške predsedničkoj kampanji Majkla Blumberga. Ovo akcija je preduzeta jer je došlo do kršenja pravila o manipulaciji na Twitteru.



Blokade usredsređene na spam poruke

U petak je Twitter blokirao oko desetak profila koji su objavljivali pro-Blumberg postove. Oni su obrisani iz više razloga, da ometaju tuđe razgovore i prepiske, da veštački pojačavaju razgovore gde se Blumber pominje, i još dosta toga. Blumberg, bivši gradonačelnik Njujorka, odlučio je da čitavo bogatstvo troši na reklamnu kampanju na društvenim mrežama.

Samo u jednom danu on troši oko milion dolara na reklame samo na jednoj platformi – Facebook. Takođe on plaća i običnim korisnicima, ali i uticajnim ličnostima da pišu pozitivne stvari o njemu, tzv. sponzorisane postove. Kao deo ove strategije, Blumberg je zaposlio više stotina ljudi u Kaliforniji da preplave Facebook, Twitter i Instagram pozitivnim porukama o njemu i njegovoj kampanji. Piše se da je plata ovih ljudi oko 2.500 dolara mesečno. Iz kancelarije Blumberga nisu imali previše reči za ovu blokadu, osim da izražavaju duboko žaljenje zbog toga što je došlo do nesporazuma i neuviđajnosti Twittera da njihovi zaposleni prosto žele da šire pozitivnu sliku o njihovom kandidatu.

Izvor: The Verge

