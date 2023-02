Twitter je promenio font

Promena je mala – Twitter nije iznenada prešao na serifni font ili nešto slično.

Nejasno je zašto je Twitter promenio font, a kompanija nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. A kompanija nije objavila ništa na @TwitterSupport, gde je podelila mnoga nedavna ažuriranja proizvoda.

Međutim, neki su spekulisali da je Twitter promenio font kako bi lakše uočio imitatore. Molly White, autorka Web3 is Going Just Great, primetila je da nule imaju kosu crtu, a takođe je lakše uočiti razliku između velikog slova i i malog slova L, što znači da bi sada moglo biti teže lošim glumcima da izgleda legitimno.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet