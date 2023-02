BuzzFeed će koristiti AI alate iz OpenAI

BuzzFeed najavljuje da će koristiti više AI alata za „poboljšanje“ i „personalizaciju“ svog sadržaja, prema dopisu koji je poslao osoblju izvršni direktor Jonah Peretti. Vest o memorandumu je prvi objavio The Wall Street Journal, koji kaže da će BuzzFeed posebno raditi sa alatima koje je napravio OpenAI, kreator AI chatbot ChatGPT.

U dopisu, Peretti kaže da će AI biti jedan od dva glavna trenda koji definišu budućnost digitalnih medija. Peretti kaže da će 2023. godine BuzzFeed-ov „sadržaj inspirisan veštačkom inteligencijom“ pokrenuti na sajtu, „poboljšati iskustvo kviza, informisati naše razmišljanje i personalizovati naš sadržaj za našu publiku“.

„Naša industrija će se proširiti dalje od feedova pomoću veštačke inteligencije, na kreiranje (sadržaja) zasnovano na veštačkoj inteligenciji“, kaže Peretti. „AI otvara novu eru kreativnosti, gde kreativni ljudi poput nas igraju ključnu ulogu obezbeđujući ideje, kulturnu valutu, inspirisana uputstva, IP i formate koji oživljavaju korišćenjem najnovijih tehnologija.

U primeru koji citira WSJ, ali nije uključen u memorandum, AI bi se mogao koristiti za generisanje personalizovanih rom-com prezentacija za čitaoce. Postavljalo bi im se niz pitanja, uključujući lične podatke koji bi se koristili za generisanje rezultata koji se može deliti.

Peretti napominje u dopisu da će podeliti „pregled sadržaja koji će pokrenuti u februaru“ .

Nije jasno kako još digitalni izdavač planira da koristi veštačku inteligenciju, ali portparol kompanije rekao je za WSJ da će redakcija kompanije ostati fokusirana na novinarstvo koje pišu ljudi.

Sve veća sposobnost AI alata kao što je ChatGPT da pišu prozu učinila je ovu tehnologiju primamljivom perspektivom za medijske kompanije koje su povređene padom stope oglašavanja. BuzzFeed je, posebno, imao težak put na tržištima otkako je izašao na berzu u decembru 2021. Do juna 2022, cena akcija kompanije je već pala za 40 procenata i od tada je nastavila da pada. Nakon vesti da će BuzzFeed koristiti veštačku inteligenciju za proizvodnju sadržaja, cena njegove akcije je porasla za više od 100 procenata u vreme pisanja.

Iako su izdavači poput AFP koristili automatizovane alate za pravljenje priča skoro deceniju, to su obično bili standardni članci koji pokrivaju vesti kao što su izveštaji o zaradi i sportski rezultati. Automatski alati se koriste za unos cifara i rezultata u unapred napisane šablone. Međutim, kako su se AI sistemi poboljšali, tako se povećala i njihova sposobnost da napišu priče. Problem je u tome što što se više veštačke inteligencije koristi u stvaranju priče, to je veća šansa da se unesu greške. Ovo se posebno odnosi na alate kao što je ChatGPT, koji imaju tendenciju da proizvode „tečno sranje“ – to jest, uverljive, ali netačne informacije.

Nedavno je CNET bio kritikovan jer nije jasno otkrio svoju upotrebu veštačke inteligencije u pisanju brojnih članaka koji nude finansijske savete u svom odeljku o novcu. Kompanija, koja je u vlasništvu privatnog kapitala kompanije Red Ventures, od tada je pauzirala upotrebu alata AI i kaže da je pronašla greške u više od polovine članaka napisanih uz pomoć tehnologije.

Izvor: TheVerge

