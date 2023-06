Twitter se povlači iz kodeksa EU za borbu protiv dezinformacija

Evropski komesar Thierry Breton naveo je da kompanija i dalje ima obaveze da poštuje kodeks.

Twitter je 2018. godine potpisao Kodeks EU protiv dezinformacija

Twitter se povukao iz dobrovoljnog sporazuma Evropske unije o borbi protiv online dezinformacija. Prema izveštajima, Thierry Breton, komesar za unutrašnje tržište EU, naveo je da se Twitter povukao iz „Kodeksa prakse“ EU protiv dezinformacija.

„Možete da bežite, ali ne možete da se sakrijete. Naši timovi su spremni za primenu“, naveo je Breton, ukazujući na Zakon o digitalnim uslugama EU. Od 25. avgusta, DSA će zahtevati da „velike online platforme” poput Twittera budu proaktivnije u moderiranju sadržaja.

Pre nego što je kompaniju preuzeo Elon Musk prošlog oktobra, Twitter je 2018. godine potpisao Kodeks EU protiv dezinformacija. Kodeks su potpisale kompanije kao što su Facebook, Google i TikTok. Iako je Kodeks dobrovoljan, EU je u junu 2022.godine objavila da će se pridržavanje sporazuma sprovoditi u skladu sa DSA. Prema izveštajima TechCrunch-a, odluka Twitter-a da se povuče iz sporazuma samo tri meseca pre nego što EU počne da primenjuje DSA sugeriše da kompanija planira da zaobiđe pravila EU o moderiranju sadržaja.

Međutim, ignorisanje DSA zakona moglo bi da se pretvori u veoma skupu borbu za Twitter i Elon-a Musk-a. Prema zakonima, zvaničnicima EU je dozvoljeno da izreknu kazne do 10 odsto globalnog godišnjeg prometa kompanije za prekršaje. Takođe, ako se prekršaji ponove moguće su kazne do 20 odsto od globalnog prometa. Takođe, Evropska komisija je navela da bi ponovljeno nepoštovanje moglo da dovede do toga da EU blokira pristup uslugama koje krše zakone.

Izvor: Engadget

