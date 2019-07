U korak sa kompanijom SpaceX: Amazon planira lansiranje 3.236 internet satelita

U nastojanju da ostane konkurencija kompaniji SpaceX Amazon traži dozvolu za lansiranje 3.236 internet satelita u nižu Zemljinu orbitu.

Amazon-ova konstelacija satelita poznatija je pod imenom Project Kuiper, a najavljena je u aprilu 2019. godine. O projektu se nije čulo mnogo, te je do sada bio poznat samo podatak o broju satelita, da bi kompanija pre nekoliko dana FCC-u podnela zahtev za dozvolu za lansiranje satelita, te u tom procesu objavila i neke dodatne informacije. U zahtevu se tvrdi da oko 3,8 milijardi ljudi još uvek nema pristup stabilnoj internet konekciji, te da će Amazon sateliti koristiti Ka-band frekvencije koje će internet dovesti i u ruralne oblasti. Problem je u tome što je Starlink već lansirao 60 satelita, te druge kompanije idu ka tome da učine isto, zbog čega FCC mora da funkcioniše poput kosmičke saobraćajne policije, a kako ne bi došlo do neželjenih posledica usled satelitske gužve. Tako kompanije koje podnesu zahtev za dozvolu moraju da dokažu da njihovi sateliti neće ugrožavati satelite drugih kompanija, pa Amazon, na primer, nudi dokaz o tome da će između njegove i Starlink konstelacije postojati prazan prostor od 40 kilometara.

Project Kuiper sateliti bi trebalo da se nađu na 590 i 630 kilometara od Zemlje, a iz kompanije tvrde da imaju resurse, eksperte i dovoljno finansijskih sredstava da projekat učine uspešnim. Datum lansiranja Amazon satelita još uvek nije poznat, kao ni to koja će raketa biti korišćena za deportovanje satelita, a budući da je Bezos vlasnik Blue Origin kompanije pretpostavlja se da bi to mogla da bude New Glenn letelica koja je trenutno u fazi razvoja.

Izvor: Gizmodo

