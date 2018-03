Uber donosio sumnjive odluke pre i posle nesreće

Iako istraga o uzrocima saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo Uber vozilo i dalje traje, kompanija je rešila da dogovori sa porodicom oko odštete. Prvobitni izveštaji su govorili da je stradala žena glavni krivac za nesreću.

Kompanija Uber nikako da izađe iz fokusa medija nakon što se svakog dana otkrivaju nove informacije vezane za autonomno vozilo koje je usmrtilo pešaka. Ovog puta je objavljeno da je postignut dogovor sa porodicom nastradale žene tako da je izbegnuta tužba. Isplata obeštećenja porodici žrtve pre završetka istrage može samo da znači da se kompanija plaši rezutata.

Detalji naknade nisu objavljeni, dok je porodica rekla da se neće dodatno oglašavati s obzirom na to da smatraju da je slučaj za njih završen. To što porodica neće podneti tužbu ne znači da se Uber izvukao iz situacije. I dalje ovu kompaniju opterećuju dodatna otkrića u vezi manjkavosti čitavog sistema testiranja od tehničkih detalja do kontrole vozila od strane test vozača.

Uber koristio manje senzora na autonomnim vozilima?

Od situacije koja je mogla da bude demonstracija savršenog funkcionisanja autonomnih vozila, došlo se do situacije gde je Uber stavljen na stub srama. Njihovom slučaju svakako ne pomažu analize stručnjaka koji smatraju da je situacija mogla da se izbegne da nije bilo tehničkih propusta. Naime, nedavno su se pojavile informacije da Uber na svojim vozilima koristi mnogo manje senzora u odnosu na konkurenta vozila. To znači da Uber autonomna vozila imaju mrtve uglove koje ne pokrivaju kamere, što može da ugrozi bezbednost učesnika u saobraćaju (što se i dogodilo u ovom slučaju).

Navedeno je da najnovija Uber vozila imaju jedan Lidar senzor dok je prethodno Fordovo test vozilo imalo sedam senzora. Stari modeli su takođe imali čak 20 kamera napram sadašnjih sedam. Nije baš jasno zašto je Uber smanjio broj senzora, osim da je procenio da su im kola previše bezbedna. Uber je i dalje posvećen bezbednosti, bar tako kažu u izjavi u kojoj takođe ističu moć tehnologije koja doprinosti još većoj bezbednosti u saobraćaju.

Kad je Uber u pitanju ništa nije nemoguće, jer je kompanija napravila svaki mogući pogrešni korak u svom relativno kratkom postojanju, a i dalje su veoma uticajni. Njihovo ponašanje svakako utiče i na druge proizvođače autonomnih automobila, iako su oni mnogo manje u medijima.

Izvor: UberGizmo

