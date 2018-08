Uber širi raspon poslovanja

Uber planira da usmeri poslovanje ka električnim skuterima i biciklima, a manje ka automobilima. Iako bi takva promena pravca mogla da ugrozi dobitke firme, direktor Ubera Dara Khosrowshahi naveo je kako su individualni načini prevoza primereniji vožnji po gradskim centrima. Pored toga, predviđa da će korisnici u budućnosti češće putovati na kraće udaljenosti. Dara je za Financial Times izjavio: „Tokom najvećih gužvi u saobraćaju, vrlo je neučinkovito da metalna gromada teška tonu prevozi jednu osobu deset blokova. Kratkoročno, na finansijskom nivou to možda nije dobitak za nas, ali dugoročno na strateškom nivou mislimo da je to smer u kome želimo da idemo“.

Khrosrowshahi je priznao kako Uber zarađuje manje novca vožnjom bicikla nego vožnjom automobila na istu udaljenost, ali smatra kako će to biti nadoknađeno time što će korisnici češće koristiti aplikaciju za kraća putovanja. Pored toga, naveo je kako bi vozači Ubera mogli zbog ovog plana da ostvare gubitak, ali je istakao kako će dugoročno vozači takođe imati korist od unosnijih i dužih putovanja.

Uberovi Jump električni bicikli za sad su dostupni u osam amerčkih gradova, uključujući Njurok i Vašington, a uskoro će biti dostupni i u Berlinu. Pored toga su se udružili sa Lime-om, kompanijom za električne skutere, dok u isto vreme sklapaju dogovore u drugim područjima, poput javnog i teretnog prevoza.

I pored toga što je Uber prošle godine izgubio 4,5 milijardi dolara, prihodi od poslovanja taksijima rastu, ali troškovi širenja na druga područja, kao što su deljenje bicikala i dostava hrane, izazvali su drastično povećanje gubitaka.

Regulatorni pritisak takođe preti rastu na nekim tržištima. Tokom ovog meseca u Njujorku je izglasano privremeno ograničenje izdavanja novih dozvola za taksi usluge, zbog problema zagušenja saobraćaja, po načelu deljenja vožnje zbog gužvi.

