Ukinut pečat, uskoro neće biti suvišne papirologije?

Danas je veliki dan za preduzetnike, posebno ukoliko vas je beskonačno pečatiranje i nosanje papira izluđivalo. Ukinut pečat znači i lakše savladavanje silnih državnih zahteva, jer će sve to u teoriji moći da se uradi putem eUprave.

Vest o ukidanju pečatiranja objavljena je na otvaranju konferencije “Ka administraciji bez suvišnih papira” u Narodnom muzeju. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić ocenila je da je danas veliki dan za preduzetništvo u Srbiji jer se privredi, s obzirom na uvođenje eUprave, više ne može nametnuti obaveza korišćenja pečata.

Predsednica Vlade je navela da je sledeći korak elektronsko arhiviranje, i izrazila nadu da će Vlada do kraja godine parlamentu predložiti zakon o elektronskom arhiviranju, koji bi trebao da stupiti na snagu od januara 2019. godine.

Ukinut pečat, a mladi preduzetnici su oslobađeni od poreza

Za mlade početnike u biznisu stupila je na snagu mera oslobađanja od poreza u prvoj godini poslovanja. To znači da u prvoj godini poslovanja mladi preduzetnici, koji su završili srednju školu ili fakultet ili ljudi koji su više od šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a osnuju firmu sa najviše do devet zaposlenih, ne plaćaju poreze i doprinose na zarade.

Ipak, to je samo mali korak jer i preduzetnici imaju probleme sa silnom administracijom. Ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif ukazao je na to da jedna državna institucija ima i do 20 miliona stranica dokumenata. Troškovi za upravljanje tim dokumentima iznose milion evra, dok približno 100.000 evra treba izdvojiti za njihovo održavanje i skladištenje, precizirao je on i podsetio na to da je Velika Britanija izdvojila 5,2 miliona evra za razvoj eUprave u Srbiji.

Predsednik Saveza za eUpravu NALED-a Željko Tomić istakao je da je istraživanje Evropske komisije pokazalo da 95 odsto poslova koji građani i privreda obavljaju među sobom i pred državnim organima ne zahtevaju fizičko prisustvo i da je zato rešenje u eUpravi koja je bazirana na razmeni podataka, a ne dokumenata.

Korišćenje eUprave smanjuje korupciju?

Tomić je objasnio da eUprava znači pružanje usluga koje su transparentne i efikasnije, što donosi 50 odsto uštede u vremenu i novcu, a smanjuje korupciju. On je napomenuo da je eZUP omogućio da institucije same razmenjuju podatke iz njihovih evidencija, što je građanima do sada uštedelo više od 500.000 sati “rada za državu”, odnosno 57 godina čekanja u redovima.

Izvor: Vlada Srbije

Podelite s prijateljima

Tweet