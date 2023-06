Uloga softvera u povećanju efikasnosti i održivosti data centara

Industrija data centara dugo se smatrala pionirom u razvoju novih načina povećanja energetske efikasnosti i uključivanja obnovljive energije u svoju strategiju nabavke energije. Uprkos tome, sve veća potražnja za digitalnom infrastrukturom znači da će potrošnja energije data centara nastaviti da raste

Ispunjavanje ovih sve većih zahteva često izgleda kontradiktorno ciljevima održivosti data centara, ali se oba mogu rešiti digitalizacijom. Prema Svetskom ekonomskom forumu, preduzeća na vodećim pozicijama u digitalizaciji ostvarila su povećanje produktivnosti od 70 odsto, u poređenju s povećanjem od 30 odsto za organizacije koje su sporije digitalizovali svoje poslovanje. Data centri mogu da iskoriste digitalizaciju kako bi povećali produktivnost i takođe se pozabavili unapređenjem održivosti. Obično se operateri data centara suočavaju sa četiri glavna izazova – smanjenje potrošnje energije, smanjenje troškova energije, povećanje produktivnosti i održavanje pouzdanosti, što se sve može poboljšati digitalizacijom.

Operativni podaci i analitika su u osnovi održivosti svakog data centra. Napredna softverska rešenja mogu istovremeno da podrže inteligentno nadgledanje i kontrolu napajanja, celog objekta i IT sistema za rad, efikasnost i održivost. Za hiperskalere i colocation provajdere, digitalizacija i inteligentno korišćenje podataka su već sastavni deo implementacije i rada data centara. Na primer, pre više od šest godina, Google je govorio o tome kako su koristili DeepMind mašinsko učenje da bi smanjili količinu energije za hlađenje do 40 odsto.

Bez obzira na primenu najsofisticiranijih tehnologija od strane hiperskalera, neadekvatan softver koji se tradicionalno primenjuje u industriji data centara ne dozvoljava vizuelizaciju u realnom vremenu i isporuku uvida potrebnih za poboljšanje performansi do nivoa potrebnih za colocation operatere. Operaterima je potreban pristup inteligentnim kontrolnim interfejsima da bi bili upozoreni na probleme i brzo prepoznali rešenja.

Četiri stuba podataka

Operateri data centara moraju se u isto vreme suočiti sa inherentnom složenošću objekata data centara i izazovima upravljanja geografski udaljenim lokacijama. Da bi odgovorili ovim izazovima, operateri se oslanjaju na softverske alate za upravljanje, kao što su sistemi za upravljanje zgradom/objektom (BMS), sistemi za nadzor električne energije (EPMS) i upravljanje infrastrukturom data centra (DCIM). Ovi sistemi obezbeđuju vidljivost i mogućnost praćenja svih udaljenih lokacija IT infrastrukture i data centara.

Ova tri stuba upravljanja data centrom omogućavaju pružanje usluga i obezbeđuju efikasnu primenu, rad i održavanje infrastrukture i IT opreme. Međutim, sve veći fokus među pružaocima usluga data centara na održivost životne sredine dovodi do pojave četvrtog stuba upravljanja data centrom: upravljanja održivošću životne sredine (ESM). Efikasan ESM softver treba da podrži upravljanje energijom, vodom i drugim uticajima na životnu sredinu unutar svakog objekta i kroz čitavu IT infrastrukturu.

Efikasna softverska rešenja

Najnovije softverske platforme za monitoring mogu da zadovolje sve potrebe koje su potrebne u prva tri stuba. Na primer, EcoStruxure rešenje kompanije Schneider Electric primenjuje softver, analitiku i usluge u tri glavna domena: EcoStruxure Power, EcoStruxure Building i EcoStruxure IT, omogućavajući korisnicima vidljivost svih parametara infrastrukture unutar njihove organizacije. Ova povećana vidljivost daje operaterima uvid koji im pomaže da poboljšaju energetsku efikasnost i napore za održivost. Da bi se pozabavio četvrtim stubom izveštavanja o održivosti, Schneider Electric u svom portfelju nudi i EcoStruxure Resource Advisor.

Platforma EcoStruxure Resource Advisor podržava naprednu analitiku podataka o snabdevanju, potrošnji i performansama resursa. Ovo podrazumeva varijable koje nisu uključene u drugi softver za upravljanje data centrom, kao što su emisije gasova staklene bašte, troškovi nabavke energije i kombinacija izvora energije. Širok spektar prikupljenih podataka može imati koristi iznad i izvan izveštavanja o održivosti. Inteligentna analiza punog spektra podataka o energiji i održivosti koji dolaze iz različitih sistema takođe može pružiti uvid koji će vam pomoći u krajnjoj liniji.

Obezbeđivanje kvaliteta podataka

Svaki sistem može biti dobar onoliko koliko je kvalitet podataka koji analizira. Izreka „kako seješ tako ćeš i žeti“ veoma je relevantna za mnoge tokove podataka o održivosti. Bez kvalitetnih podataka ne možemo imati jasnu sliku celokupne infrastrukture i ne možemo donositi kvalitetne odluke o poboljšanju efikasnosti, što rezultira nepotrebnim troškovima bilo po pitanju niske efikasnosti ili investicije u pogrešno odabrana rešenja.

Ecostruxure softverske platforme omogućavaju baš to, prikupljanje svih relevantnih podataka koji su kvalitetni i dostupni u realnom vremenu, kako bi se na osnovu njih donosile kvalitetne odluke u cilju povećanja energetske efikasnosti i održivosti. Tačni, čisti i dinamični podaci mogu se zatim koristiti u celom vašem preduzeću da biste uštedeli novac i povećali efikasnost i transparentnost.

Kao samo jedan od primera, DCIM softver EcoStruxure IT Expert omogućava menadžerima da optimizuju performanse upoređujući performanse svoje infrastrukture s performansama svojih kolega širom sveta i dobijaju preporuke zasnovane na podacima o tome kako da se poboljšaju. Još jedna komponenta DCIM rešenja nove generacije kompanije Schneider Electric, EcoStruxure IT Advisor, pruža dodatne pogodnosti, uključujući optimizaciju kapaciteta. Pomaže menadžerima da odluče gde da postave dodatne servere i drugu IT opremu, u smislu optimalne operativne efikasnosti iz perspektive napajanja i hlađenja.

Otkrijte kako softver može da poveća efikasnost data centra

Kako data centri postaju sve veći, složeniji i sve važniji za funkcionisanje društva, operaterima data centara je potreban odgovarajući softver koji će im pomoći da skaliraju dok optimizuju operacije za smanjenje potrošnje energije. To je balansiranje koje se može postići pravilnom strategijom. Da biste saznali više o tome kako softver može pomoći operacijama vašeg data centra da postignu ovu ravnotežu, pogledajte Poglavlje 4 u vodiču za izazove održivosti.

Autor: Aleksandar Bukva, Key Account Manager Secure Power

