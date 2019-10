Unicode objavio listu najpopularnijih emotikona

Svidelo se to nekima ili ne, emotikoni su postali svakodnevni deo komunikacije. U emotikonima je već napisana i Biblija, jezik emoji-ja ima i svog zvaničnog prevodioca, međutim do sada nismo znali tačno koje emotikone ljudi najčešće koriste, sve do sada kada je Unicode Konzorcijum objavio svoju listu najčešće korišćenih emotikona.

Organizacija je odgovorna za održavanje Unicode standarda, konsenzusa koji važi u raznim undustrijama za digitalno kodiranje i predstavljanje teksta, simbola i (poslednjih godina) emotikona. Ovo je prvi put da je organizacija objavila svoje interne podatke o upotrebi različitih emotikona, statistiku na koju se, kako tvrdi, u velikoj meri oslanja u svojim odlukama da prihvati nove emotikone u standard.

Svoje podatke dobili su iz više izvora te su prema njima rangirali emotikone po učestalosti upotrebe – oni koji se najčešće ubacuju u razgovor smešteni su u kategoriju 0, slede ih oni sa otprilike upola manjom učestalošću upotrebe pojavljivanja u kategoriji 1, sa četvrtinom u kategoriji 2, i tako dalje.

Emoji „lice koje plače od smeha“ 😂 i „crveno srce“ ❤️ su dva najpopularnija, sa skoro 10% i 7% udela u svim poslatim emotikonima. To je impresivan broj, s obzirom na to da se skoro milijardu emotikona svakodnevno pošalje samo na Facebook-u. Iza njih smestila su se dva srodna emotikona: lice sa srcima u očima i lice koje se valja od smeha: 😍 🤣. Tek na petom mestu našao se obični „smiley“: 😊. Od petog do desetog mesta nalaze se sledeći znakovi: 🙏 💕 😭 😘.

Listu prvih nekoliko stotina najpopularnijih emotikona, sa varijacijama između tonova kože, pola i drugo, rangiranih po učestalosti upotrebe, pogledajte u nastavku:

Izvor: Android Central