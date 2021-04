Unity i HERE u potpunosti transformišu navigacione aplikacije

Aplikacije za navigaciju postale su neophodne za modernog vozača. Poslednja decenija ih je, od prilično skupog rešenja koje je bilo dostupno samo u zastupništvu, pretvorila u rešenje bez troškova koje možete nositi u džepu.

Futurističko iskustvo širokog ekrana navigacije

Usvajanje Google Maps, Waze, Apple Maps i drugih sličnih navigacionih aplikacija kompatibilnih sa Android-om i iPhone-om u poslednje vreme je naglo poraslo, i nije iznenađujuće što su kompanije koje grade navigacioni softver ubrzale ulaganja u inovacije kako bi išle u korak sa tim novim trendovima. HERE je, na primer, već pokrenuo nekoliko revolucionarnih ideja koje su dostupne proizvođačima automobila širom sveta.

Ranije ovog meseca, najavljeno je novo partnerstvo koje bi trebalo da u potpunosti promeni iskustvo sa automobilskom navigacijom kakvu poznajemo. Kroz partnerstvo sa Unity, kompanijom koja stoji iza platforme za igre, HERE obećava novu generaciju ugrađenih HMI sa mogućnostima 3D (RT3D) prikazivanja u realnom vremenu. Stvoren na Unity-ovoj platformi i sadrži HERE 3D podatke o gradu, on prikazuje futurističko iskustvo širokog ekrana navigacije 3D mape San Franciska i demonstrira šta se može postići dodavanjem poboljšanja dizajna HMI procesa rada.

Do danas je HERE mapirao u 3D više od 70 većih gradova u SAD-u, Evropi i Aziji, sa planovima da na kraju ponudi globalnu pokrivenost 3D mapama , objašnjava se u saopštenju za štampu koje je objavilo HERE. Novo partnerstvo trebalo bi da se proširi i u autonomnoj vožnji, ali HERE kaže da bi trebalo da pomogne i u daljim simulacijama i planiranju grada. Saradnja je još u ranim danima, ali uskoro se očekuje više informacija o novom navigacionom sistemu.

Izvor: Autoevolution

