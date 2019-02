Uvek gladni memorije? Corsair sada nudi kit od 192 GB!

Fali vam memorije? Niste zadovoljni koliko resursa imate na raspolaganju? Znate da biste uvek mogli da iskoristite dodatne gigabajte? Corsair ima pravo rešenje za vas. Naime, kompanija je predstavila nove dodatke svojoj Vengeance LPX liniji memorijskih modula, koji donose kapacitete od čak 192 GB!

Reč je o šestokanalnom DDR4 kitu, koji će stizati u različitim brzinama. One idu od DDR4-2666 do DDR4-4000, a i cene ih adekvatno prate – od 1585 do 3000 dolara. Ovi šestokanalni memorijski kitovi su namenjeni Intel Xeon W-3175X procesoru. U ovom trenutku, samo je jedna matična ploča na svetu zapravo u stanju da prihvati ovoliku količinu memorije – to je ASUS ROG Dominus Extreme, tako da ukoliko želite da iskoristite potencijal 28-jezgarnog procesora i uparite ga sa tako velikom količinom memorije, znate šta vam je činiti.

192 GB u raznim izdanjima

Svaki kit se sastoji od 12 memorijskih modula, kapaciteta 16 GB. Oni se proizvode sa osmoslojnom štampom i hlade se niskoprofilnim pasivnim hladnjacima, izrađenim od aluminijuma. U svakom kitu se nalazi i par aktivnih Vengeance Airflow memorijskih kulera, koji su u stanju da obezbede dodatno hlađenje ovim memorijskim modulima. Za sada se nude samo u crnoj boji.

Kompletne karakteristike kitova, uključujući tajminge i radne napone, možete videti u priloženoj tabeli. Svi Vengeance LPX kitovi stižu s podrškom za XMP (Extreme Memory Profile) 2.0 profile. Corsair na ove kitove, slično kao i za najveći deo svoje ponude, daje tzv. lifetime garanciju. Zainteresovani za memorijske kitove od 192 GB mogu pronaći u Corsair eStore radnji. Dok su DDR4-2666, DDR4-3200 i DDR4-3600 memorijski kitovi već dostupni za kupovinu, DDR4-4000 kit tek treba da se pojavi u prodaji. Kada će stići do naših maloprodaja – i da li će – ostaje da se vidi.

