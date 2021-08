Uvodnik: 40 godina PC računara – kakva je budućnost?

Pre tačno 40 godina, 12. avgusta 1981, IBM je predstavio model 5150, takođe zvani IBM PC. Bio je to početak nove ere koja je dovela računare u svaku kancelariju, u svaku kuću, na svaki radni sto. A prvih dana avgusta ove godine Microsoft je predstavio Windows 365 Cloud PC, personalni računar u oblaku. Da li je to zaista početak ere u kojoj će naši lični računari biti smešteni na neku daleku virtuelnu platformu ili možda samo još jedan uzaludni pokušaj da se PC pošalje u istoriju?

Računar u oblaku

Računar u cloud‑u je za svaku veću firmu dobra ideja, pre svega zbog jednostavne administracije, mogućnosti pristupa sa bilo koje tačke, preciznog planiranja troškova i, pre svega, sigurnosti. U doba rada od kuće teško je administrirati računare koji su fizički rasuti po čitavom gradu, a pojavljuje se i problem ljudi koji rade hibridno, pa su nekad kod kuće, nekad na poslu. Da li je tu jedino rešenje laptop koji će nositi levo‑desno, što opet donosi dodatne bezbednosne probleme? Cloud PC je sada veoma atraktivna alternativa.

U ovoj fazi Microsoft je ponudio Basic, Standard i Premium plan koji koštaju 31, 41 i 66 dolara mesečno po korisniku. Planovi se razlikuju po snazi virtuelnog računara – želite li 4 (Basic), 8 (Standard) ili 16 GB RAM‑a (Premium), 2 ili 4 jezgra… Postoje i varijante za korisnike većih zahteva. Uzalud sam se nadao da je u tu cenu uračunat neki od (bivših) Office 365 planova – i za PC u cloud‑u treba posebno kupovati Office u cloud‑u.

Da probamo da tu cenu stavimo u neku perspektivu. Iskoristili smo letnju pauzu da obnovimo hardver u Redakciji i jedan od „pronalazaka“ je all‑in‑one mašina, konkretno Lenovo V50A‑24IMB. Za oko 110,000 dinara (plus PDV) dobili smo Core i5 sa 6 jezgara, 8 GB RAM‑a, 512 GB SSD, 24“ fullHD ekran, DVD, tastaturu, miša, zvučnike, Web kameru i Windows 10 Pro. Dakle, 1100 dolara za mašinu koja je na nivou Standard Microsoft Cloud PC‑ja, ali sa više jezgara i duplo više prostora na SSD‑u. Ako računamo da fizički računar može da potraje četiri godine (verovatno će služiti i više), to je 23 dolara mesečno. Cloud PC Standard košta 41 dolar mesečno. Da je u tu cenu uračunat i Office 365, koji nas (pod imenom Microsoft 365 Business Standard) košta 12.50 dolara mesečno, ove cene bi bile uporedive. Ovako…

Ko se boji terminala još?

Ne treba zaboraviti ni činjenicu da Cloud PC (još) nije povezan direktno na mozak, pa je potreban terminal sa koga ćemo mu pristupati. To može da bude jeftina Linux naprava, ali su joj i dalje potrebni monitor, tastatura, miš, Web kamera… a sve to košta. Pa gde je onda ekonomsko opravdanje za kupovinu Cloud PC‑ja? Pre svega, nije isto dati novac odmah i plaćati ratu svakog meseca. Drugi argumenti su troškovi administracije i održavanja, koje smo u manjim firmama skloni da zanemarimo. Najzad, na bezbednost je teško staviti nalepnicu sa cenom – obično i to zanemarujemo dok se ne desi neki incident, a onda se pitamo šta i kako dalje…

Uz računicu ili bez nje, globalno interesovanje za Cloud PC je bilo toliko da je Microsoft morao da opozove ponudu za besplatni trial jer nije mogao da obezbedi dovoljne resurse u cloud‑u. Čak i kada se uzme u obzir da je značajan deo tih zahteva bio od ljudi koji su želeli da malo rudare kriptovalute o Microsoft‑ovom trošku, nema sumnje da je interesovanje značajno, pa mislim da će takva biti i prodaja. Ipak, čini mi se da je cena prevelika za ono što se dobija i da će na mnogim stolovima i dalje stajati „pravi“ PC, i to ko zna koliko još decenija…

