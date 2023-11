Uvodnik: Deseti nam je BIZIT

Ove redove možda čitate u nekoj od pauza desete konferencije BIZIT. Tako dug, a tako kratak put od jedan do deset… BIZIT je od male sajamske manifestacije porastao u jednu od najvećih stručnih konferencija posvećenih poslovnim primenama IT tehnologija. U čemu je tajna uspeha? Pa, možda u tome što smo počeli u pravom trenutku, kada se kompletan IT svet menjao i kad se računarstvo preselilo u cloud.

Računarska štampa, pa i časopis PC, je nastala kada su tržište osvojili personalni računari koji su u nekoliko poteza „oterali u penziju“ velike, centralizovane kompjuterske sisteme. Obrada podataka se preselila u kućište računara koji je svaki čovek mogao da drži na stolu. A pošto su se ti stolovi nalazili (i) u firmama, kompletan radni proces se promenio. Bilo je potrebno da mnogo ljudi nauči da radi na sasvim novi način, i tu su časopisi bili od velike pomoći. Posle je došao Internet – ljudi su i dalje radili na samostalnim računarima, ali su imali pristup ogromnoj količini informacija; način rada se ponovo promenio. Čak su se i smartfoni uklapali u takvu paradigmu rada, samo što je terminal izmešten u naše džepove.

A onda je, pošto se stvari toliko često vrte u krug, došao cloud i ponovo povezao računare u jedinstven, globalni sistem koji je neminovno promenio svet. Došlo je vreme za digitalnu transformaciju poslovanja, i delovalo je da taj proces nije nešto što bi se moglo „tek tako“ objasniti ljudima – trebalo je da ti ljudi razmene iskustva, da provajderi i korisnici usluga deluju u sinergiji. I ranije smo organizovali konferencije – setimo se samo tri velika Internet seminara krajem prošlog veka, kao i seminara o legalizaciji softvera – a digitalna transformacija je bila izazovna tema.

Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik, PC Press

Prilika se ukazala kada nas je Pavle Peković povezao sa upravom Beogradskog sajma, koja je pripremala Sajam tehnike od 12. do 16. maja 2014. godine. Ponudili su nam da u Hali 2 održimo izložbu praćenu predavanjima i seminarima. Posle dosta diskusije, Andrijana Maksimović je predložila ime – BIZIT. Sjajno zvuči, a čak je i domen bizit.rs bio slobodan.

Pet sajamskih dana pokazalo je da veliko interesovanje postoji, ali da BIZIT treba da izgleda sasvim drugačije – konferencija, a ne sajamska manifestacija. Za drugi BIZIT smo pronašli mnogo bolji prostor – Klub poslanika, gde će konferencija rasti sledećih sedam godina i preseliće se u beogradske hotele samo zato što se ova zgrada u Tolstojevoj ulici renovira. Za devet godina BIZIT je preživeo svašta, od beskrajne kiše i poplave u prvoj godini, preko celodnevnog nestanka struje koji je bio najavljen svima samo ne nama (hvala Klubu poslanika što je imao agregat, ali i direktorima EPS koji su bili prisutni na konferenciji i uspeli da odlože „neophodne radove na mreži“), pa do pandemije COVID-19 koja nas je naterala da, uz pomoć firme AVE Media, razvijemo tehnologiju snimanja i strimovanja konferencije. Ipak, imali smo hrabrosti da svaki BIZIT održimo i uživo, uz posebnu zahvalnost Zoranu Modliju koji je maestralno vodio konferenciju.

I tako je proletelo devet godina, sa glavom u cloud-u ali nogama čvrsto na zemlji. Verujem da smo i mi, i naši poslovni partneri, i učesnici BIZIT-a mnogo toga naučili, pa ambiciozno idemo dalje, tražeći nove načine da unapredimo efikasnost i profitabilnost poslovanja korišćenjem vrhunskih tehnologija i trudeći se da budemo spremni za velike promene koje svakako dolaze.

