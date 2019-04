Vader Immortal: VR igra za ljubitelje Ratova zvezda

Jedan od najavljenih naslova koji ovog proleća stižu na Oculus Quest je i Vader Immortal – VR igra smeštena u Star Wars univerzum.

Ni vlasnici Rift i Rift S uređaja neće biti uskraćeni za ovo iskustvo, budući da igra stiže i na ove varijante, te će moći da prožive iskustvo krijumčara koji operiše u blizini Mustafara – planete na kojoj se skućio Vader, te sagradio džinovski zamak. Gospodar tamne strane igrača zarobi odmah na početku igre, te mu zadaje misiju koja bi trebalo da ga dovede do ponovne slobode. Tako igrač kreće u istraživanje baze, i u nekom trenutku pronalazi svetlosnu sablju koja će mu koristiti tokom čitave epizode. Prva etapa igre traje između 45 minuta i sat vremena, a tu je i Lightsaber Dojo mod u okviru kojeg sabljom može da se vitla sve dok igraču ne dosadi.

Igra se sastoji od tri epizode čija se radnja odvija između Revenge of the Sith i Rogue One tajmlajna, a Vadera će još jednom oživeti Scott Lawrence kao što je već učinio u nizu Star Wars igara.

