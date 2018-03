Velika reorganizacija u Microsoft-u

Pre nekoliko godina, kada je Satya Nadella preuzeo Microsoft, kompanija je podrvrgnuta internoj reorganizaciji, a kreirano je Windows and Devices Group odeljenje. Ove nedelje, generalni izvršni direktor Microsoft-a, Satya Nadella, poslao je zaposlenima pismo u kom objašnjava novu organizacionu strukturu i oblasti na koje će se kompanija fokusirati u budućnosti, a najavio je i osnivanje dva nova tima. Pre svega, naglasio je kako će se Microsoft sve više orijentisati na poslovanje u oblaku, veštačku inteligenciju kao i virtualnu stvarnost. Nadella je takođe naglasio da će se promene u poslovanju odnositi i na kadrovske sektore.

Kao deo reorganizacije, dosadašnji šef sektora zaduženog za razvoj Windows-a, Terry Myerson, napustiće Microsoft nakon 21 godine provedene u toj kompaniji. Prema vlastitim rečima, prvo će se dobro odmoriti, provesti kvalitetno vreme sa porodicom, ostvarivati neke privatne ciljeve, pa će tek nakon toga potražiti nove profesionalne izazove.

Nakon njegovog odlaska Windows and Devices Group će biti podeljen na dva dela. Ubuduće će kompanija imati novu “Experiences & Devices” diviziju, koju će voditi Rajesh Jha, koji trenutno vodi Office 365 tim. Cloud + AI grupa će apsorbovati neke druge delove Microsoft-a, uključujući i Azure tim, a ovim novim timom rukovodiće Scott Guthrie. Na čelo tima koji će se baviti Azure-om dolazi Jason Zander a njemu će se pridružiti tim koji se bavi Windows platformom na čijem čelu su Harv Bhela, Henry Sanders and Michael Fortin. Tim koji se bavi veštačkom inteligencijom i istraživanjima (AI+R), će biti isključivo zadužen za razvoj veštačke inteligencije na nivou cele kompanije, a na njegovom će se čelu nalaziti Harry Shum, koji je i do sada imao slične zadatke, samo u manjem opsegu. Joe Belfiore će nastaviti da predvodi razvoj Windows-a, dok će Panos Panay koji je vodio razvoj Surface proizvoda, biti imenovan za direktora proizvodnje (CPO).

Ove promene prati i nekoliko drugih novih kadrovskih rešenja u Business AI, Universal Store and Commerce Platform sektorima, kao i u onima koji se bave pomešanom realnošću i veštačkom inteligencijom. Kompanija osniva i odbor za praćenje etike u razvoju veštačke inteligencije (AI and Ethics in Engineering and Research (AETHER) Committee) koji će osigurati da interni napori u razvoju AI tehnologije odražavaju vrednosti kompanije i budu od koristi društvu.

