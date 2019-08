Vertiv: 5G strahovi i nade telekom operatora

Da bi jasno razumeli prednosti i nedostake isporuke 5G infrastrukture, Vertiv se udružio s kompanijom 451 Research kako bi dobili uvid operatora o implementaciji 5G i edge computing-a. Više od 100 menadžera telekom operatora opisalo je koje će tehnologije i usluge najviše uticati na njihov uspeh u sledećoj deceniji.

Istraživanje obuhvata 5G planove implementacije, usluge podržane ranim implementacijama i najvažnije tehničke faktore za uspeh 5G-a. Nakon nekoliko godina rastućih očekivanja, sada smo u prvoj godini 5G tranzicije za telekomunikacionu industriju.

Postoje važna pitanja vezana za 5G i edge computing. Ta pitanja uključuju:

Poslovanje

Uslugu, fokusni segment i vreme

Spremnost celokupne mreže, IT-ja i data centara

Energetski uticaj 5G-a

Ključni nalazi istraživanja

Telekom operatori i pružaoci usluga moraju da se pripremaju već sada. Širom sveta oni pojačavaju svoje 5G implementacije. Ne kreću se svi istim tempom, niti pokazuju iste brige i poglede na odgovarajuće prilike. Zamah telko vođenog edge computing-a kristalizuje ideju da operatori vide petu generaciju kao način da se ponovo uspostavi pozicija u cloud-to ground lancu computing-a i skladištenja iznad onoga što će zahtevati za svoje interne operacije.

Veliki poslovni potencijal za ispitanike je vrlo pozitivan (70 odsto) – Sveukupno pozitivno raspoloženje bar je delimično izazvano obećanjem da će mogućnosti 5G i edge computing-a podstaći raznolikost usluga i brzinu, uz jeftinu platformu kao odgovor na ogromnu potražnju za uslugama širokopojasnog Interneta.

Očekuje se da će 5G povećati ukupne troškove energije – Gotovo svi ispitanici (94%) naveli su da će 5G povećati ukupne troškove energije. S obzirom na važnost energije kao postotka operativnih troškova, strategije smanjenja potrošnje biće ključne za 5G održivost.

Energetski izazovi rešavaće se tehnologijama / novim modelima podele rizika – Taktike za uštedu energije biće raznovrsne, od inteligentne mrežne opreme koja ulazi u stanje mirovanja tokom razdoblja neaktivnosti do korišćenja veštačke inteligencije (AI) i novih tehnika hlađenja.

5G era počinje za većinu u 2020/21. – Ispitanici su rekli da će se početna primena 5G dogoditi do 2021. ili najkasnije do 2022. godine. Samo 4 odsto ispitanika iz Evrope i 10 odsto iz Latinske Amerike izjavilo je da neće imati početne implementacije do 2022. godine. Operatori iz ostatka sveta naveli su da će početne implementacije imati do 2021. godine.

Početne usluge 5G biće uglavnom „manje-više iste” – Delimično zbog tehničkih ograničenja Standarda 15 a delimično zbog nedostatka inovacija, 96 odsto ispitanika navelo je da će usluge 5G 2021. godine biti razvijene verzije onog što se danas nudi na 4G.

Akvizicija lokacija i povezivost su kritični faktori distribuiranih 5G/edge topologija – Nove, gušće topologije 5G / edge mreža doveli su pitanja poput akvizicije lokacija i dostupnost visokokvalitetne povezanosti na vrh gomile faktora uspeha u 5G, te je 45 odsto ispitanika to ocenilo najvažnijim za uspeh.

Operatori širom sveta razmišljaju imaju li odgovarajuće softverske i cloud partnere, osoblje, IT i mrežne platforme te procese kojima će inovacije pretvoriti u vrhunske proizvode za korisnike. Složeni pokret digitalne transformacije obuhvata IT / mrežnu konvergenciju i radikalne promene u načinu stvaranja i primene softvera. Oni koji budu uspeli stvoriće novu klasu telekom operatora s mogućnostima proizvođenja dodatnih vrednosti daleko iznad svega što smo videli u proteklom veku. Očekuje se ogroman rast u domenu data centara, jer će se time osigurati infrastruktura potrebna za razvoj 5G na siguran i isplativ način.

Autor: Igor Grdić, Vertiv Country Manager, Central Southern Europe

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenog 5G tehnologiji. Kompletan specijal je potpuno besplatan za čitanje i možete ga čitati u digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti direktno odavde u PDF formatu.

