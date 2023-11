VERTIV partnerski program nudi svetsku ekspertizu, inovativne alate i vredan sistem nagrađivanja

Vertiv Incentive Program (VIP) nudi ekskluzivan pogled na marketinške i prodajne resurse, zajedno sa snažnim fokusom na account management i podrškom kako bi se pomoglo partnerima da povećaju prodajne segmente i razviju svoje poslovanje.

Program takođe može znatno da poveća vidljivost poslovanja, obezbeđujući partnerima nove potencijalne klijente koji aktivno traže usluge koje su u portfoliju partnera.

Partnerstvom s Vertiv-om kompanije dobijaju pristup obimnom znanju i globalnoj ekspertizi u industriji data centara. Vertiv-ov tim stručnjaka razume jedinstvene izazove s kojima se kompanije suočavaju i može da ponudi prilagođena rešenja koja zadovoljavaju specifične potrebe. Vertiv ima cilj da pomogne svojim partnerima da postanu pouzdani savetnici i stručnjaci u industriji data centara, a ne samo reseller-i.

Automatizacija marketinga

Platforma Vertiv Marketing Center poboljšava iskustvo partnerskog portala s najnovijom funkcijom Marketing Automation. Osmišljena je kako bi pomogla partnerima da generišu nove lead-ove i povećaju prihode usmeravajući im prave potencijalne kupce. Takođe, nudi sadržaj Web stranice spreman za korišćenje na platformama, e-mail marketing sadržaj, sadržaj za primenu na društvenim mrežama, e-commerce program, Google oglase i nadzornu tablu za upravljanje lead-ovima.

Dodatno, novi Vertiv Solution Designer pomaže partnerima da postanu stručnjaci za brzu konfiguraciju globalno standardnih Vertiv IT infrastrukturnih rešenja. Olakšava kupovinu dajući partnerima pristup brzoj konfiguraciji IT rešenja, pomoć pri dizajnu, brzim ponudama bez dugog čekanja i popustima za ponude dostavljene u alatima. Uz dodatni program nagrađivanja VIP svaka prodaja donosi bonus-bodove koje partneri mogu razmeniti za nagrade u partner portal online prodavnici.

U skladu s našom predanošću održavanju jednostavnog i profitabilnog programa, kontinuirano radimo na poboljšanjima kako bismo podržali te ciljeve. U budućnosti predviđamo snažnu kombinaciju automatizacije i praktičnih dodirnih tačaka koje kombinuju praktičnost, brzinu, prilagođene podsticaje, informacije i profitabilnost s posebnim fokusom na jedinstvenoj podršci partnerima kako bismo osigurali da naš program unapređuje poslovanje i kontinuitet uspešne saradnje.

Obostrano pouzdano partnerstvo

Jedna od prednosti registracije u Vertiv partnerski program (VPP) jeste to što Vertiv nudi kombinaciju programa i alata poboljšanih praktičnim tehničkim resursima kako bi omogućili angažman partnera 1-1 od prvog dana, pomažući im da prodaju čak i složenija rešenja bez prethodnog ulaganja vremena u savladavanje stručnosti za Vertiv proizvode i rešenja. Cilj programa je da partneri uz pomoć alata u partner portalu uštede vreme uz vrhunsku tehničku podršku Vertiv stručnjaka i ponude najbolje moguće rešenje svojim klijentima, a pritom će biti nagrađivani pri svakoj ostvarenoj prodaji.

Partneri registrovani u Vertiv Partner program (VPP) ostvaruju pravo na korišćenje posebnih promotivnih cena u okviru „BETTER TOGETHER“ promotivne kampanje koja traje do 20. decembra 2023. Promotivna kampanja uključuje povoljnije cene na Vertiv™ Liebert® Single Phase UPS sisteme, Vertiv™ Geist™ PDU jedinice za distribuciju električne energije i Vertiv™ Avocent® ACS proizvode do isteka zaliha. Za narudžbinu partneri reseller-i mogu da koriste promotivni kod ‘BETTER TOGETHER Q4 2023’ za bolju ponudu od Vertiv ovlašćenih distributera u Srbiji – INGRAM MICRO i KIM TEC.

Ukoliko želite da se priključite Vertiv Partner programu, možete se registrovati putem stranice partners.vertiv.com ili kontaktirajte Vertiv tim putem e-mail-a croatia.hello@Vertiv.com.

Vertiv proizvodi u Srbiji su dostupni preko ovlašćenih distributera – INGRAM MICRO i KIM TEC.

Za sve dodatne informacije o Vertiv proizvodima, rešenjima i servisnim uslugama posetite Vertiv.com.

