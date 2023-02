Vertiv smatra da će upotreba energije i efikasnost biti od kritične važnosti

Data centri doživeće povećanu regulaciju i nadzor koju sprovodi treća strana u 2023. godini, dok svet nastavlja da se bori s rastućom potrošnjom energije i vode u industriji za vreme aktualnih klimatskih promena. Pojačani fokus na ukupni uticaj data centra na okolinu i društvenu zajednicu jedan je od pet industrijskih trendova za 2023. koje su identifikovali globalni stručnjaci za data centre kompanije Vertiv, globalnog dobavljača kritične digitalne infrastrukture i rešenja za poslovni kontinuitet.

„Industrija data centara ubrzano raste jer sve veći broj aplikacija zahteva računarstvo i pohranu, što dovodi do odgovarajućeg dinamičnog povećanja potrošnje energije i vode u objektima data centara. Industrija je shvatila da je agresivna potraga za energetskom učinkovitošću i efikasnim korišćenjem vode ključna za budući uspeh i opstanak. Pojačana regulacija je neizbežna i dovešće do važnih inovacija u celoj našoj industriji. Proces možda nije uvek jednostavan ili linearan, ali njime se može upravljati uz pomoć stručnih partnera za data centre i inovativna rešenja koja mogu predvideti promene, dok ispunjavaju stalno rastuće zahteve data centara“, rekao je Giordano Albertazzi, glavni operativni direktor i predsednik kompanije Vertiv u Americi.

Napredak u dizajnu čipa i njihovoj proizvodnji, koji je ograničio potrošnju energije servera u prvih deset godina i polovini 2000-te dosegao je svoje granice poslednjih godina, nakon čega je usledio skok u potrošnji električne energije koju koriste serveri. U nedavnom izveštaju, Silicon heatwave: the looming change in data center climates, Uptime Institut citirao je podatke Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) organizacije koji su pokazali da se potrošnja električne energije servera povećala za 266% od 2017. godine. Ovaj porast je među različitim tehnološkim i industrijskim silama potencirao sve veći fokus na ekološku osveštenost i održivost u nekoliko trendova za 2023. godinu koje su identifikovali stručnjaci kompanije Vertiv.

Ti trendovi uključuju:

Data centri suočavaju se s povećanim regulacijama

Uz sve veći pritisak da se zadovolje zahtevi korisnika vezanih za potrošnju energije i vode, vlade su prisiljene da na svim nivoima bolje nadziru data centre i njihovu preveliku potrošnju navedenih resursa. Procenjuje se da su data centri danas odgovorni za do 3% globalne potrošnje električne energije i predviđa se da će dostići 4% do 2030. Prosečni hyperscale data centar troši 20-50 megavata (MW) godišnje što je u teoriji dovoljna količina električne energije za napajanje do 37 000 domova. Stručnjaci kompanije Vertiv očekuju da će to podstaknuti pojačan državni nadzor u 2023. godini.

To se već događa na nekim mestima. Dablin u Irskoj i Singapur preduzeli su korake za kontrolu potrošnje električne energije data centara, a potrošnja vode u data centrima – posebno u područjima koja su sklona suši – verovatno će izazvati slično ispitivanje. Prema Ministarstvu energetike Sjedinjenih Američkih Država, učinkovitost korišćenja vode (WUE – Water Usage Effectivness) jednog prosečnog data centra koji koristi sisteme hlađenja isparavanjem je 1,8 L/kWh. Ta vrsta data centra može potrošiti tri do pet miliona galona vode dnevno – slično kapacitetu grada od 30 do 50 hiljada ljudi. Industrija će nastaviti preduzimati korake samostalnog nadzora i upravljanja – uključujući sve veću sklonost ekološki prihvatljivim termalnim arhitekturama – ali 2023. godine će se ipak povećati regulatorni nadzor.

Hyperscale i ostali operateri data centara okreću se standardizovanoj infrastrukturi

Prema nedavnom Omdia istraživanju, 99% operatera enterprise data centara tvrdi da će prefabrikovana modularna arhitektura data centara biti deo njihove buduće strategije. To je više od samog trenda; to je novo normalno. U 2023. godini, stručnjaci kompanije Vertiv predviđaju kontinuirani, istosmerni pomak među hyperscale operaterima data centara s obzirom da traže brzinu i učinkovitost koju pruža standardizacija.

Reč je o novom konceptu za vodeće svetske pružatelje cloud usluga i njihov prelazak na pružanje usluga kolokacije – koje su standardizovali kroz godine rada – kako bi to ostvarili. Konkretno, ti pružatelji cloud usluga prebacuju svoje nove verzije na kolokacije kako bi iskoristili svoju stručnost na tržištu, dokazanu kontinuiranost i brzinu implementacije. Ukratko, standardizacija – u rasponu od modularnih komponenti, kao što su modularni elementi energetike i hlađenja, do potpunih prefabrikovanih objekata – postaće default pristup ne samo za enterprise već i za hyperscale i ivični deo komunikacijske mreže

Dizel generatori očekuju moguću alternativnu konkurentu zamenu

Dizel generator dugo je bio nesavršen, ali neizostavan deo ekosistema data centra. Naime, on predstavlja pohranjenu energiju koja uglavnom ostaje neiskorištena, a još uvek zahteva održavanje ili zamenu goriva nakon određenog razdoblja neaktivnosti. Zatim, kada se puste u rad, takvi generatori proizvode količine emisije ugljenika koje operateri očajnički pokušavaju izbeći. Neke se organizacije već oslanjaju na baterije za dužu podršku pri opterećenju – do pet minuta u nekim slučajevima – pa čak i dizajniraju svoje data centre s minimalnim kapacitetom generatora.

Ovo predstavlja prelazne korake u smanjenju uloge generatora, dok industrija traži druge opcije – uključujući nove tehnologije baterija – za produženo, rezervno napajanje. Stručnjaci kompanije Vertiv predviđaju da će se u 2023. pojaviti nova preferirana alternativa – poseban fokus je na vodenikovim gorivim ćelijama. Te će gorive ćelije isprva funkcionisati poput generatora, pružajući trenutnu potporu opterećenju i na kraju obećavajući održiv ili čak kontinuiran rad.

Veće gustoće opterećenja zahtevaju drugačiji pristup hlađenju

Nakon godina relativno statične gustoće rack-a, operateri data centara sve više potražuju rack servere s većom gustoćom. Prema Globalnom istraživanju data centara za 2022., koje je proveo Uptime Institut, više od trećine operatera data centara kaže da se gustoća njihovih rackova dinamično povećala u poslednje tri godine. To je posebno slučaj među većim enterprise i hyperscale data centrima gde je gotovo polovina onih koji rade s 10 MW i više prijavilo kako njihovi rack-ovi rade iznad 20 kW, a 20% tvrdi da rade iznad 40 kW.

To je u skladu s poslužiteljem koji sadrži tehnologiju tekućeg hlađenja i sve većim prihvatanjem te usvajanjem takvih tehnologija. Gore spomenuto povećanje potrošnje energije poslužitelja događa se jer potreba za brzim dodavanjem kapaciteta raste, što operaterima predstavlja izazov sa svih strana. To im ne ostavlja puno izbora nego istražiti granice već postojećih objekata dodavanjem računarskih servera u skučene prostore, povećanjem gustoće rack-a i stvaranjem toplinskih profila koji zahtevaju hlađenje tečnošću. Iako hlađenje tečnošću nije nova tehnologija, raniji talas uspešnih, efikasnih implementacija bez problema u okruženjima visoke gustoće pružio je dokaz koncepta koji će podstaknuti usvajanje u nadolazećoj godini. Dodavanje takvog hlađenja direktno na čip s novim OCP principom i Open19 standardima samo će ubrzati ovaj trend.

5G i edge unapređuju metaverzum

Omdia, u svom istraživanju na temu mobilnih pretplata i prihoda u 2022., predviđa da će gotovo polovina svih mobilnih pretplata – više od 5,8 milijardi – biti 5G do 2027., približavajući računarstvo sve bliže krajnjem korisniku. Metaverzum se primenjuje u potrazi za ultra-gustom računarskom mrežom niske latencije. U 2023. videće se kako se ove dve aktivnosti presecaju, s metaverzum implementacijama koje iskorišćavaju 5G mreže i omogućavaju karakteristike ultra niske latencije koje zahteva njihovo apliciranje. Na kraju, to će zahtevati snažnije računarstvo na tim 5G edge lokacijama, a to će se uskoro i dogoditi – s ranim poduhvatima u 2023. nakon kojih će uslediti raširenija implementacija u godinama nakon toga. Kako edge mreže postaju sofisticiranije, tako će i infrastruktura potrebna za njihovu podršku postati profinjenija. To uključuje tehnologije poput veštačke inteligencije, sistema za planiranje, upravljanja virtualnom stvarnošću te povećanog prihvatanja litijum-jonskih UPS sistema na edge lokacijama – aktuelni trend koji je doveo do povećanja udela s 2% prodaje u avgustu 2021. na 8% u avgustu 2022. prema IDC-u.

“U poslednjih nekoliko godina, održivost je bila područje najvećeg fokusa za industriju data centara što je u skladu s 2023. i naglaskom na povećanu regulaciju od strane vlada, kao i interesom za alternativne izvore energije. Kako budemo napredovali, vlasnici i operateri data centara moraće odabrati partnera za infrastrukturna rešenja koji ih može savetovati o najboljim praksama i tehnologijama kako bi im pomogli da ostvare svoje ‘net zero’ ciljeve. Uz veće inovacije i transformaciju industrije, posebno u 5G mreži i metaverzumu, 2023. će biti uzbudljiva godina za naše klijente i industriju“, rekao je Karsten Winther, predsednik EMEA regije u kompaniji Vertiv.

