Vesimpex: Data centar kontejner sa Blue e+ hlađenjem – dobitna kombinacija!

Rast količine podataka i zahteva za IT infrastrukturom predstavljaju problem za postojeće IT sisteme. Modularni kontejneri mogu biti odgovor za big data aplikacije. IT menadžeri traže za svoje specifične probleme rešenja koja su istovremeno energetski efikasna i optimalna u pogledu troškova. Hlađenje IT opreme je veoma zahtevno i osetljivo i čini značajan deo uzroka porasta troškova.

Rittal data centar kontejneri sa inovativnim Blue e+ rashladnim jedinicama za spoljnu montažu idealno su rešenje za smeštaj i rad vaše opreme na otvorenom. Uštede su brojne: u resursima, troškovima implementacije i eksploatacije, uz maksimalnu energetsku efikasnost. Blue e+ jedinice su perfektno održivo rešenje zahvaljujući potencijalnim uštedama i do jedne trećine energetskih troškova u poređenju s konvencionalnim sistemima. Dodatna pogodnost je skalabilnost sistema koja omogućava da IT raste u skladu s razvojem kompanije i njenih potreba.

Blue e+ princip – kako ova tehnologija radi?

Hibridna tehnologija koja se primenjuje u Blue e+ rashladnim jedinicama podiže energetsku efikasnost na novi nivo. Pored aktivnog rashladnog kruga koji radi prema potrebnom nivou hlađenja, Blue e+ jedinice za spoljnu montažu uključuju pasivni krug hlađenja: integrisani heat pipe, pasivnu komponentu koja predaje toplotu u okolinu čim okolna temperatura padne ispod temperature unutar tople zone kontejnera. Ovaj efekat je naročito intenzivan kada postoji velika razlika između spoljne i unutrašnje temperature, uz značajne uštede u energiji i troškovima.

Rešenje kombinuje robusni kontejner i inteligentni energetski efikasan sistem hlađenja. Kontejnerski DC sa Blue e+ jedinicama za hlađenje idealan je za proširenje vaše IT infrastrukture u spoljni prostor, bez potrebe da se koristi spoljni cevni sistem za rashladni fluid.

Rashladne jedinice su bazirane na kompaktnom industrijskom rešenju koje u jednom kućištu objedinjuje spoljni i unutrašnji rashladni krug. Montaža dodatne jedinice u odnosu na ukupnu potrebnu snagu hlađenja obezbeđuje n+1 redundansu. Unutrašnji prostor je podeljen na toplu i hladnu zonu, tako da se maksimalno iskorišćava hladan vazduh koji proizvode rashladne jedinice.

Naravno, kontejner je opremljen sistemom distribucije napajanja, kontrole pristupa, detekcije i automatskog gašenja požara, kao i lokalnim i daljinskim nadzorom fizičkih parametara prostora i operativnog statusa opreme.

Prednosti ovog rešenja:

Velika ušteda u energiji: hibridna tehnologija omogućava i do 30 odsto uštede u energiji u odnosu na klasična rešenja za klimatizaciju.

Ušteda u troškovima implementacije i eksploatacije: do 17 odsto uštede na CAPEX/OPEX troškove u odnosu na klasična rešenja.

Samoodrživo rešenje s minimalnim ugljen-dioksid otiskom: hibridna tehnologija koristi sistem pasivnog hlađenja i omogućava smanjenje emisije ugljenika do 11,8 tona godišnje (podaci za sistem snage 60 kW, puno opterećenje, lokacija: Frankfurt, 366 g/kWh).

IoT interfejs: inteligentna veza između Blue e+ jedinice za spoljnu montažu i nadzornog sistema za praćenje i upravljanje radom IT infrastrukture.

Bez spoljnih cevovoda: Blue e+ uređaji se jednostavno instaliraju na zidu kontejnera i ne zahtevaju dodatni cevni sistem za rashladni fluid.

Bez građevinskih radova: Rittal data centar kontejner ne zahteva obimne građevinske radove kod implementacije. Dovoljno je jednostavno postolje na bilo kojem mestu u vašem slobodnom prostoru. Nema potrebe za intenzivnim projektovanjem i dozvolama.

Precizno dimenzionisanje za individualne potrebe

Data centar kontejner sa Blue e+ rashladnim jedinicama idealno je rešenje za aplikacije s disipacijom IT opreme do 70 kW. Odgovarajuća prilagođena konfiguracija kontejnera i ISO kontejnera je moguća.

Ako planirate da proširite svoju IT infrastrukturu i da istovremeno ostanete fleksibilni, Rittal data centar kontejner je pravo rešenje. Iako standardno i predmontirano rešenje, RDC je fleksibilan i moguće ga je konfigurisati da tačno i precizno ispuni vaše konkretne i specifične potrebe i zahteve.

Za više informacija, planiranje i implementaciju, na raspolaganju je Vesimpex, s više od 25 godina iskustva u implementaciji Rittal rešenja za IT infrastrukturu.

Korisna adresa: Vesimpex.rs

