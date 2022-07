Veštačka inteligencija će promeniti bankarstvo

Poslednjih nekoliko decenija banke su u svoje sisteme integrisale tehnološke inovacije koje su redefinisale način njihovog poslovanja i komunikacije s klijentima. O novoj fizici sveta finansija razgovaramo sa Aleksandrom Miloševićem, tehničkim direktorom ASEE Grupe.

Šezdesetih su uvedeni bankomati, a sedamdesetih elektronsko plaćanje. Do razvoja Internet bankarstva došlo je 2000-ih, nakon čega je mBanking postao deo našeg načina života. Danas se predviđa da će u naredne dve decenije veštačka inteligencija (artificial intelligence – AI) izazvati najveću revoluciju u bankarskom poslovanju. Kompanija Asseco, jedna od najvećih IT kompanija u jugoistočnoj Evropi koja zapošljava više od 2.700 stručnjaka u regionu, od početka je fokusirana na razvoj i prodaju vlastitih IT rešenja, pretežno za bankarstvo i plaćanje, ali i nudi niz rešenja za telekomunikacije, komunalne usluge i javni sektor.

ASEE u Srbiji donosi savremena IT rešenja na tržište već više od 30 godina, s mnogo važnih projekata i rešenja za prikazivanje – poput primene prve digitalne banke u regionu, implementacije istinskih višekanalnih bankarskih rešenja u vodećim bankama i mnogih drugih. ASEE Grupu u Srbiji čine četiri entiteta – ASEE Srbija, zatim Payten i Chip Card, kompanije specijalizovane za platni promet, kao i najnoviji član – Things Solver, napredna analitička kompanija, s dokazanim portfoliom AI i ML rešenja.

Na koji način će veštačka inteligencija izmeniti savremeno bankarstvo?

Veštačka inteligencija će transformisati način na koji funkcioniše čitavo društvo, a samim tim i finansijski sektor. Inteligentni softveri će u budućnosti promeniti ulogu bankarske industrije u finansijskom ekosistemu, unaprediće korisničko iskustvo i način na koji doživljavamo bankarstvo, a odraziće se u velikoj meri i na interno poslovanje banaka.

Savremeni potrošači očekuju visoke nivoe doslednosti i personalizacije kada je u pitanju korisničko iskustvo na digitalnim kanalima. Kako će u ovom segmentu doći do unapređenja?

Nove digitalne generacije očekivaće od banaka da podrže njihove finansijske aktivnosti i planove u svim tačkama kontakta s bankom. Zato će banke biti u trci da klijentima ponude inteligentna, visokopersonalizovana rešenja, kojima se pristupa preko besprekornog i brzog interfejsa. Verujem da ćemo i u skorije vreme, kada veštačka inteligencija bude u široj primeni, imati i tu mogućnost da poslove s bankom završavamo uz pomoć digitalnih asistenata s kojima ćemo moći da ostvarimo konverzaciju kao s ljudima.

Koji softveri sa integrisanom AI se danas već koriste u bankama?

Najčešći vid programa koji su danas u primeni i integrišu AI jesu softveri koji predviđaju ponašanje klijenata, personalizuju ponude i dostavljaju ih blagovremeno kroz relevantne kanale, na osnovu prethodnog detaljnog razumevanja potreba i segmentacije klijenata. Naša kompanija ASEE, zajedno s najmlađim članom grupacije Things Solver-om, koji se bavi veštačkom inteligencijom i mašinskim učenjem, ovakva rešenja već je integrisala u sisteme nekih banaka na domaćem tržištu. Najznačajnija razlika u odnosu na prethodnu praksu jeste to što veštačka inteligencija nudi prediktivnu analitiku koja omogućava znatno povećanje stepena konverzije – s prosečna četiri na oko 12 odsto. Ključ je u personalizovanim ponudama kojima se zadovoljavaju stvarne potrebe klijenata, za razliku od generičkih kampanja, koje beleže slabije rezultate. Naša rešenja omogućavaju visok stepen povrata investicije u interakciji s potrošačem i na taj način direktno utiču na prihod i profit banke.

Druga važna široka primena AI danas, koju su ASEE i Things Solver razvili, služi za kontrolu pranja novca i sprečavanje prevara. Ovi sistemi su veoma pouzdani kada je u pitanju prepoznavanje sumnjivih transakcija jer mogu da obrade veliku količinu podataka i lakše primete sumnjive transakcije.

Koje promene možemo očekivati u načinu poslovanja između kompanija i banaka?

Poslovni klijenti će, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji i fintech kompanijama, moći da koriste brojne prednostima rada s bankama. Na primer, očekuje se da će veštačka inteligencija omogućiti spajanje knjigovodstva s bankarskim sistemima radi lakše komunikacije i operacionalizacije procesa, kao i da će doći do optimizacije plaćanja poreza ili procesa kreditiranja u finansijski kritičnim periodima.

Da li je sa ove tačke gledišta moguće predvideti kako će zaista izgledati daleka budućnost finansijskih sistema?

Danas možemo samo da naslutimo i pretpostavimo različite pravce razvoja, jer je veštačka inteligencija još uvek u povoju. Po jednom takvom scenariju, moguće je da novac kao takav bude u potpunosti izbačen iz upotrebe ili da, umesto današnje, zaživi neki alternativni utopijski model ekonomije, kao što je ekonomija resursa, u kojoj će veštačka inteligencija upravljati planetom.

