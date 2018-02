Vlada Srbije će slediti stav NBS po pitanju kredita u švajcarcima

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će Vlada Srbije pratiti stav Narodne banke Srbije (NBS) po pitanju građana koji su uzimali kredite u švajcarskim francima.



„To je do nadležnih institucija. NBS je dala stav. Vlada će pratiti taj stav”, rekla je Brnabić upitana o presudi kojom je na tužbu jednog građanina sud doneo rešenje da banka nije imala pravo da naplati troškove obrade kredita.

Govoreći o ovoj temi, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković je na konferenciji za štampu rekla da poslovne banke, pored kamate, imaju pravo da naplate građanima troškove obrade kredita, ali i da moraju u ugovoru jasno da navedu taj trošak. Ona je izjavila da je posao NBS da kontroliše sprovođenje propisa o zaključenju ugovora, ali i da banke moraju da građane upoznaju sa svim elementima ugovora i rizicima.

Pošto Zakon o bankama reguliše poslovanje banaka, a NBS ima regulatornu i nadzornu funkciju, ako bi se NBS mešala u rad banaka izašla bi, kako je rekla, iz svojih nadležnosti i to bi bilo suprotno slobodnom tržištu. NBS se, po rečima Tabaković, zalaže za ujednačavanje troškova obrade kredita kako bi bili „srazmerni uloženom trudu” da se odobri taj zajam. Ona je rekla da same banke propisuju metodologiju rizika odobravanja kredita i kada je utvrde i prezentuju, moraju i da je poštuju.

