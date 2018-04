Vrednost kriptovaluta na dan 12.4.2018.

Bitcoin je najveće ime u svetu kriptovaluta, te njegova vrednsot i dalje predstavlja pokretačku snagu čitavog tržišta digitalnih valuta. Bitcoin kada ima dobar dan dovodi do toga da celo tržište ima dobar dan, a njegov loš dan rezultira sličnim trendom za celo tržište. Poslednjih deset dana, Bitcoin je između 6.500 i 7.500 dolara. Valuta je razvila vrlo snažnu podršku na nivou od 6.500 dolara, ali je otpor jednako jak. Bitcoin prelazi 7.000 dolara i jedva ostaje tamo nekoliko sati, pre nego što se vrati na nivo od 6.500 do 7.000 dolara. Juče, cena Bitcoina porasla je za dva odsto – od 6.748 dolara do 6.863 dolara tokom dana. Rast cena Bitcoin-a dovodi do toga da gotovo sve kriptovalute pokažu pozitivan rast. Tržišna kapitalizacija valute porasla je sa 114,5 milijardi na 116,4 milijardi dolara – rast od skoro 2 milijarde dolara u toku jučerašnjeg dana. Juče u toku dana trend rasta je bio gladak, ali kada pogledate prethodnu nedelju – fluktuacije su dosta visoke. Cena bitcoin-a prošla je kroz brojne uspone i padove tokom protekle nedelje- konstantno pokušavajući da probije otpor i neprestano padajući. Bitcoin je počeo sedmicu na 7.348 dolara i odmah je ušao u trend opadanja, dostigao je 6.603 dolara kao najnižu tačku. Od tada, Bitcoin-ova cena je skočila i dostigla 7.178 dolara – ali se opet spustila na 6.668 dolara – na kraju je završila sedmicu na 6.863 dolara. Bitcoin-ova tržišna kapitalizacija je u toku sedmice iznosila od 124,4 milijardi dolara do 116,4 milijardi dolara – gubitak od 6 milijardi dolara u proteklih sedam dana. Iako je praktično nemoguće „predvideti“ kretanje Bitcoin-a, stručnjaci na tržištu veruju da je ovo dno i postoji samo jedan način na koji se valuta može kretati odatle. Bitcoin-ov rast cena će nastaviti da bude slab dok se ne povrati na 7.500 dolara. Ovo se može učiniti jedino ako podrška postane još snažnija i svakodnevno rastuća – što se zaista nije dogodilo do sada, piše Cryptocrimson. Prekjuče na otvaranju vrednost bitcoin-a bila je 7.097 dolara, a juče je njegova vrednost bila 6.737,4 dolara. Danas je otvorio vrednošću 6.833 dolara.

Ethereum jedna od najpopularnijih kriptovaluta, imala je jako dobre performanse u protekloj godini – rast od 9000% u 2017-18. Međutim, koliko god je neverovatna ta statistika, poslednja tri meseca ne izgledaju ni nalik tome s obzirom da je veliki trend pada Ethereum-a doveo do nivoa od 400 dolara. Iako je Ethereum i dalje druga najpopularnija kriptovaluta u smislu tržišne kapitalizacije, cena valute nastavlja da se rasipa. Ethereum je na početku januara dostigao preko 1.300 dolara. Međutim, od tada je pala na 400 dolara u postepenom padu u proteklih nekoliko meseci. Juče u toku dana, cena Ethereum-a porasla je za pet odsto – što je dobar znak podrške valute. Ethereum je skočio sa 397 na 416 dolara u zdrav i stabilan rast. Tržišna kapitalizacija ethereum-a skočila je sa 39,2 milijarde dolara na 41,1 milijardi dolara – što je povećanje od skoro 2 milijarde dolara u toku jučerašnjeg dana. Iako Ethereum ima dug put da pređe do odgovarajuće faze oporavka – ovo je dobar znak za investitore. Cela prošla nedelja je bila dobra za Ethereum s obzirom da je valuta počela sedmicu po ceni od 405 dolara i završila nedelju jača za 11 dolara. Tokom sedmice, valuta je prošla kroz niz uspona i padova. Cena Ethereum-a je dostigla visinu od 429 dolara i pad na 367 dolara tokom nedelje. Tržišna kapitalizacija porasla je za 2 milijarde dolara tokom nedelje. Očekuje se da će valuta nastaviti da prolazi kroz ovaj kratkotrajni rast – što će pomoći da cena poraste na čak 430 dolara. Međutim, kako navodi Cryptocrimson – ovo nije ništa oko čega treba dizati prašinu jer je ovo kratkoročni rast, a cene će se verovatno vratiti na niske nivoe pre nego što se nedelja završi. Otvara se dobra prilika za kratkoročne investitore, međutim treba paziti jer su cene u ovoj fazi veoma nestabilne i mogu se vratiti na nivo ispod 400 dolara do kraja nedelje. Preključe je vrednost ethereuma bila 412,90 dolara, dok je juče ethereum otvorio vrednošću od 397,01 dolara. Danas je otvorio vrednošću 416,10 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,2250 12.4.2018. Švajcarska CHF 99,7090 12.4.2018. SAD USD 95,6513 12.4.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.833 12.4.2018. Internet ETH 416,10 12.4.2018. Izvor: www.cex.io

Podelite s prijateljima

Tweet