Vrednost kriptovaluta na dan 22.6.2018.

Prekjuče, 20. juna, više od 10 milijardi dolara je izbrisano sa tržišta kriptovaluta nakon što je Bithumb, najveća menjačnica kriptovaluta u Južnoj Koreji bila hakovana. Juče je tržište kriptovaluta dodalo 8 milijardi dolara na svoju procenu nakon bitcoin-ovog blagog dobitka, oporavivši se od hakovanja Bithumb-a u roku od 24 sata. Prekjuče, 20. juna glavne kriptovalute, uključujući Bitcoin, Ethereum, Ripple i Bitcoin Cash, pale su za oko 2%, kako je i tržište malo opalo, što je dovelo do intenziviranog kretanja tokena i manjih kriptovaluta nadole. Manju korekciju očigledno je pokrenulo hakovanje Bithumb-a, koji je odmah zaustavio korektivno kretanje na tržištu kriptovaluta i kratkoročni oporavak Bitcoin-a sa 6.300 dolara na 6.700 dolara. Investitori na globalnom tržištu kriptovaluta i na tržištu menjačnica Južne Koreje pokrenuli su prodaju digitalnih sredstava iz straha da bi hakovanje Bithumb-a mogao pokrenuti kratkotrajni trend pada. Nakon što je ostvario više od 300 miliona dolara neto dobiti u 2017. godini, 30 miliona dolara nije velika suma novca za kompaniju koja je vredna više od milijardu dolara. Ali, nakon puštanja svoje izjave, Bithumb ju je povukao sa različitih društvenih mreža. Na pitanje, predstavnik kompanije Bithumb rekao je da iako je iznos ukraden u hakerskom napadu i dalje tačan, a zaključeno je da će kompanija pokriti svih 30 miliona dolara svojim sredstvima, a regulatori su tražili da se na organizovaniji način pozabave incidentom zbog čega su povukli svoju izjavu da bi u najskorije vreme pustili kompletnu izjavu. Prekjuče, mnogi analitičari su bili veoma optimistični u pogledu kratkoročnog trenda tržišta kriptovaluta, prvenstveno zahvaljujući pozitivnom kretanju BTC-a i ETH-a. BTC je takođe izbegao pad ispod nivoa od 6.000 dolara nakon što je relativno brzo odbio od nivoa od 6.200 dolara. Nekoliko indikatora kretanja, pokazali su kratkoročni optimizam i impuls za BTC. Ipak, zbog niskog volumena celokupnog tržišta kriptovaluta, teško je zaključiti da je pad izgubio kontrolu nad tržištem. Ali, u proteklih 9 dana, BTC je uspeo da obezbedi neki impuls sa uzastopnom svakodnevnom kupovinom. Tokom 29. maja do 8. juna i od 17. do 21. maja, BTC je pokazao kratkoročni optimizam. Međutim, velika prodaja izazvani nedostatkom volumena doveli su do toga da BTC neprestano pada sa nivoa od 8.000 dolara. Još uvek je moguće da BTC pada ispod nivoa od 6.000 dolara ako se zabeleži velika prodaja u narednim danima, ispod regiona od 6.800 dolara. Ako se BTC povuče na 7.000 dolara i prekine ključni nivo otpora u tom regionu, BTC može da započne srednjoročni oporavak. Trenutno, investitori moraju posmatrati tržište i obim da vide sledeći pokret tržišta, piše CCN. Prekjuče je vrednost bitcoin-a na otvaranju iznosila 6.717,7 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 6.681,8 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.787,1 dolara.

Juče popodne ETH je bio uglavnom u pozitivnom opsegu kretanja, iznad nivoa podrške od 520 dolara. ETH je pozicioniran za probijanje rasta ako kupci Ether-a uspeju da očiste otpor od 550 dolara. Šestočasovni grafikon ETH/USD ukazuje na to da je par započeo spor i stabiln porast nakon formiranja dna od 450,60 dolara. Probio je otpor od 500 dolara i porastao iznad 38,2 odsto Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg pada sa 628,21 do 450,60 dolara. Par trenutno prati solidnu trend liniju rasta uz podršku na 510 dolara na istom grafikonu, dok značajan otpor čeka blizu 575 dolara. Gledajući aktuelno kretanje cena, čini se da će Ether nastaviti da se kreće više prema 575 dolara pre nego što nastupi pad. Na 2-časovniom grafikon ETH/USD, par očigledno pokušava da probije barijeru od 550 dolara. Međutim, postoji opseg koji se formira sa podrškom od 520 i otpor u blizini 550. Uspešno zatvaranje iznad opsega optopra može možda otvoriti vrata za testiranje od 575 dolara. Nasuprot tome, probijanje pada ispod 520 dolara bi mogla da podstakne Ether-ovu cenu ka zoni podrške od 510 dolara, što bi moglo dovesti do daljih gubitaka, piše Ethnews. Vrednost ethereum-a na otvaranju prekjuče bila 520,32 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 525,09 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 541,98 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0876 22.6.2018. Švajcarska CHF 102,5867 22.6.2018. SAD USD 101,6594 22.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.787,1 22.6.2018. Internet ETH 541,98 22.6.2018. Izvor: www.cex.io

Podelite s prijateljima

Tweet