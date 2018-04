Vrednost kriptovaluta na dan 26.4.2018.

Cena bitcoin-a u sredu je pala za oko 6% u drugoj fazi trgovanja, nakon što je u prvom delu dana pada čak 10%. Ova slabost dolazi kada se glavni altcoin-i kreću uz hlađenje cena na celom spisku digitalnih valuta. Nije previše iznenađujuće ovo prilično čudno povlačenja, s obzirom na snažan trend rasta koji traje većinom ovog meseca. U aprilu je BTC skočio za 45%, pomerajući se sa sredine od 6.000 dolara, do visokog nivoa zabeleženog u utorak od 9.700 dolara. Tehnički, BTC je bio podložan padu nakon što je naleteo na u snažnu zonu, što je u skladu sa njegovim kretanjem ka zoni od 9.500-10.000 dolara, što je poznato područje koje izaziva probleme za rast. Kao spas od daljeg pada cena, trend dugoročne rastuće linije je išao na 8.700 dolara. Ukoliko bi ovaj potez bio veći od malog povlačenja, a gore pomenuta podrška bude prekinuta, onda se regija od 6.000 dolara može ponovo videti, piše FXStreet. Prekjuče valuta je otvorila vrednošću od 8.970,3 dolara, dok je juče njegova vrednost na otvaranju bila 9.215 dolara. Bitcoin je danas otvorio sa 9.470,3 dolara.

Tržišta kriptovaluta su u sredu ujutru opala, što je uslovilo prinudnu pauzu na putu rasta celokupnog tržišta. Cena Ethereum-a je dovela do povlačenja sa devet odsto pada, a ukupno devet od 10 najvećih kovanica i tokena izgubilo je vrednost u odnosu na dolar. Glavna akcija cena počela je u sredu ujutru kada je tržišna kapitalizacija kriptovaluta procenjena na 434 milijarde dolara. Tokom narednih dva i po sati, tržište je izgubilo 30 milijardi dolara, i uprkos kratkom oporavku, nastavilo je da opada tokom jutra. Tržišna kapitalizacija kriptovaluta juče popodne je procenjen na samo 393 milijarde dolara, što predstavlja pad u toku dana od 9,4 odsto. Nije odmah jasno šta je dovelo do toga da nestane trend rasta, mada to može da bude jednostavno pitanje za trgovce koji su kupovali kada je tržište bilo na dnu i profitirali nakon brzog oporavka ove nedelje, što je dovelo do toga da je tržišna kapitalizacija kriptovaluta povećan za više od 100 milijardi dolara. Cena druge najveće kriptovalute Ethereum-a pala je za više od devet posto samo nekoliko sati nakon probijanja nivoa od 700 dolara po prvi put za više od mesec dana, piše CCN. Prekjuče je ethereum otvorio vrednošću 643,01 dolara, dok je juče njegova vrednost iznosila 677.67 dolara. Danas je ethereum otvorio berzu vrednošću 670 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,2381 26.4.2018. Švajcarska CHF 98,7952 26.4.2018. SAD USD 97,1075 26.4.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 9.470,3 26.4.2018. Internet ETH 670 26.4.2018. Izvor: www.cex.io

