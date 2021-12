Budućnost Android Auto sistema je potpuno bežična

Android Auto često ima problem sa vezom između mobilnog uređaja i glavne jedinice, a u većini slučajeva krivac je kabl.

Mobilna industrija polako, ali sigurno kreće i ka bežičnoj budućnosti

Naravno, niko ne razume zašto kablovi koji su pre dobro funkcionisali mogu postati potpuno beskorisni sekundu kasnije, a opšta preporuka je da je najbolji način da se držite kabla velike brzine koji je sertifikovan za brzo punjenje. Međutim, odabir pravog kabla za Android Auto je dugo bio veliki izazov. A u nekim slučajevima, čak ni kablovi koji se isporučuju u kutiji sa telefonima kao što su Samsung Galaxy S modeli, ne funkcionišu kako treba, tako da je na kraju dana, pronaći podešavanje koje samo radi svoj posao mnogo teže. Dobra vest je da je budućnost Android Auto-a skoro sigurno bežična.

Očigledno, prelazak sa žičanog na bežični režim ne bi se desio preko noći, a to nije ni moguće, s obzirom na to koliko automobila trenutno zahteva kabl za pokretanje Android Auto-a. Ipak, ubrzo bi većina brendova automobila počela da oprema svoje modele Android Auto bežičnom mrežom, a sam Google bi takođe počeo da insistira na ovom režimu. I upravo sada, postoje dva velika razloga zašto je prelazak sa žičnog na bežično skoro neizbežan na frontu Android Auto-a. Pre svega, to je dodatna pogodnost u kombinaciji sa smanjenom verovatnoćom problema sa povezivanjem.

Google takođe želi da korisnicima pruži besprekornije iskustvo kada pokreću Android Auto u svojim automobilima, a naravno, korisnici sa svoje strane takođe žele da sve radi kada se njihovi mobilni uređaji povežu sa glavnom jedinicom. Čini se da Google već favorizuje bežičnu verziju Android Auto-a, a kompanija je nedavno otkrila da je ovaj režim trenutno podržan u 100 miliona automobila. I bez sumnje, broj je još veći s obzirom na to da postoji mnogo glavnih jedinica koje podržavaju Android Auto bežičnu vezu, ali koje su instalirane kao naknadna oprema. Drugi razlog je delimično povezan sa Google-ovim dugoročnim planovima.

Čini se da se mobilna industrija polako ali sigurno kreće i ka bežičnoj budućnosti, a Apple je ponovo kompanija koja je, čini se, predvodi ovu tranziciju. Veruje se da Apple radi na iPhone-u bez porta, a kako se to dogodilo sa mnogim drugim kontroverznim promenama koje je sproveo proizvođač iPhone-a, postoji šansa da će sličan pristup onda prihvatiti i drugi – uključujući Google, Samsung i ostale proizvođače Android uređaja, tako da će na kraju telefoni koje kupujemo, bez obzira na platformu koju koriste, imati nula portova. U ovom slučaju, bežični Android Auto će ionako biti jedina opcija, tako da favorizujući iskustvo bez kablova i radeći sa proizvođačima automobila kako bi ga učinio dostupnim na više automobila, čini se da se Google priprema za ovaj veliki novi trend.

Kao što je ranije rečeno, prelazak sa žičanog na bežični ne bi se dogodio iznenada, tako da je za sada žični Android Auto tu da ostane. Ali s druge strane, nema sumnje da je prelazak na bežičnu vezu samo pitanje vremena, i dok bi neki proizvođači Android uređaja mogli pokušati da se odupru novom trendu, svi će popustiti prije ili kasnije. Priča se da bi Apple mogao da predstavi iPhone bez porta 2022. ili 2023. godine, tako da će do kraja ove decenije i većina novih uređaja verovatno odustati od žica.

