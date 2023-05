Web kamere su omiljene mete predatora – kako je najbolje zaštititi decu?

Stručnjaci za sajber bezbednost isprogramirali su četbotove da se na internetu lažno predstavljaju kao deca, kako bi otkrili načine pedofila da mame decu.

Vrlo je važno preduzeti mere opreza

Ovi chatbotovi mogu biti programirani da koriste karakteristike i jezik koji su karakteristični za decu, a potom mogu pratiti i prijaviti osumnjičene. Forenzičkom istragom obavljenih dopisivanja, istraživači su utvrdili da je 19 odsto linkova koje su dečji predatori slali sadržalo malver, phishing linkova bilo je 5 odsto, a čak 41 procenat iz skoro hiljadu dopisivanja je bilo povezano sa norveškom platformom za video konferencije Whereby.

Preko Whereby platforme za onlajn sastanke i dopisivanja, pedofili su pokušavali da nateraju četbotove maskirane u trinaestogodišnje devojčice da im se seksualno izlažu putem kamere. Bitna stvar je da se opasnost od seksualnog izlaganja dece ne završava samo ako deca odbiju da učine ono što im pedofili traže ili ih teraju na to. Upravo gorepomenuti linkovi koje deci šalju često sadrže zlonamerne softvere koji omogućavaju daljinski pristup dečijim kamerama i bez njihovog znanja. Zatim, linkovi koji vode do fišing sajtova koriste se za prikupljanje dečijih ličnih podataka, uključujući i lozinke na njihovim uređajima, a to predatorima pomaže da od dece lakše naprave svoje žrtve.

Vrlo je važno preduzeti mere opreza. Osim razgovora sa decom o bezbednosti na internetu, postoje i tehnološka rešenja koja pomažu u zaštiti. Neki roditelji koriste softver koji kontroliše korišćenje web kamera i blokira nepoznate korisnike. Međutim, ovi softveri nisu savršeni i mogu biti zaobiđeni. Zbog toga je važno da se koriste dodatne mere poput postavljanja kamera na bezbedna mesta, poput dnevne sobe, umesto u dečju sobu. Takođe, može se postaviti fizička prepreka, poput selotejpa ili nalepnice, preko kamere kako bi se sprečilo neovlašćeno snimanje.

Uz pomoć ovih mera, roditelji mogu pomoći u zaštiti svoje dece od dečjih predatora i održati ih sigurnim na internetu.

Stručnjaci savetuju roditelje da uvek prekrivaju web kamere svoje dece na kompjuterima, što neće nužno sprečiti seksualno zlostavljanje, ali hoće web špijuniranje. Osim toga, praćenje sadržaja koje deca koriste na internetu je u današnje vreme obaveza, kako deca ne bi došla u ovakvu vrstu opasnosti. Kako zaključuju iz centra The Conversation, stranac na internetu je i dalje stranac, pa deca treba da budu edukovana o opasnosti od nepoznatih ljudi.

