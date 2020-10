Webinari u oktobru: Fridays with Dell Technologies

U ovom trenutku svima je već jasno da se ubrzana digitalizacija prelila u sve poslovne sektore. Baš iz tog razloga Dell Technologies nastavlja sa serijom besplatnih online predavanja petkom, koja će pokrivati teme iz naprednih infrastrukturnih rešenja – od skladištenja i rešenja za server, Cloud i Big data implementacija, pa sve do transformacije poslova i poslovnih procesa. Dell Technologies stručnjaci će biti dostupni online svakog petka od 10 do 11h.

Kao i prethodnog meseca i ovog meseca Dell Technologies je pripremio tri potpuno besplatna predavanja.

Prvog petka, 9.oktobra, imaćete priliku da slušate predavanje sa nazivom: Best Practices for VMware Data Protection environment, koje će se osvrnuti na sigurnost podataka i aplikacija u procesima koji se dešavaju na VMware virtuelnim uređajima. Nakon toga imaćemo pauzu od nedelju dana, ali ćemo odmah sledećeg petka 23.oktobra imati ekskluzivno predavanje sa temom: : Dell Technologies advantage for SAP – Achieving the Intelligent Enterprise koje će obraditi kompletan SAP proces i najnovije inovacije u SAP implementacijama koje smanjuju rizik, troškove i složenost performansi. Petak nakon toga na samom kraju meseca, stiže nam predavanje koje će sigurno zainteresovati sve one koji i dalje traže najbolje rešenje za maksimalnu poslovnu produktivnost. Predstavljamo sve od marketing procesa do kompletnog Dell Technologies portfolija na predavanju sa nazivom Workforce transformation with Dell Client products. Saznajte, od naša četiri vrhunska predavača, koja su najbolja rešenja za vaše poslovanje i transformaciju u „digitalno radno mesto“.

Pridružite nam se i registrujte za online predavanje već danas.

Naglašavamo da su registracija i učešće potpuno besplatni.

Vidimo se u petak!



Oktobar 2020 predavanja:

9/10/2020 u 10h

Best Practices for VMware Data Protection environment

Predavač:

Primoz Golob, Inžinjer savetodavnih sistema za teritoriju Bugarske i CEE regiona, Dell Techinlogies

Danas većina radnih opterećenja ide na VMware virtualnim mašinama (VMs). Zaštita ove sredine može biti komplikovana zbog toga što se količina podataka, aplikacija VMs-a konstantno povećava. Dell EMC nudi rešenje za klijente sa najdubljim tačkama integracije koja će ubrzati IT transformaciju i omogućiti zaštitu podataka za VMware sredinu koja su jednostavna, sigurna i isplativa.

REGISTRUJTE SE OVDE!

23/10/2020 u 10h

Dell Technologies advantage for SAP – Achieving the Intelligent Enterprise

Predavač:

Damir Culig, ISG konsultant za tehnologiju, Dell Technologies

Dell Technologies ima jednostavnu misiju da pomogne biznisima da se transformišu, a za nas to znači razvijati tehnologiju koja pokreće ljude da napreduju i oblikuje inovacije. Kada je u pitanju SAP, pružamo rešenja za naše klijente od ivice do jezgra i do clouda, bez obzira na to gde se nalaze na svom SAP putu, nudeći najopsežniji i najučinkovitiji portfolio infrastrukture u industriji. Na ovom predavanju ćete saznati kako Dell može da pomogne vašem biznisu da ubrza SAP implementaciju – smanjujući rizik, trošak i složenost.

REGISTRUJTE SE OVDE!

30/10/2020 u 10h

Workforce transformation with Dell Client products

Predavači:

Christina Renieri, senior marketing savetnik za klijente, Dell Technologies

Pamina Karvela, CSG specijalista za proizvode za region Grčke, Kipra i Malte Dell Techologies

Jelena Perko, specijalista za prodaju rešenja klijentima, West Adria, Dell Techonologies

Miloš Lončar, specijalista za prodaju rešenja klijentima, SEE, Dell Technologies

Pridružite nam se i saznajte kako možete da transformišete svoj biznis i da budete u toku sa izazovnim vremenima koristeći portfolio našeg klijenta. Izgradite digitalno radno okruženje koje pruža sredinu i alate koje vaša radna snaga treba i želi. Povećajte individualnu produktivnost, ojačajte saradnju i povećajte digitalnu spretnost u svim sektorima i sve to dok privlačite i zadržavate najbolje talente kako bi vaša kompanija napredovala.

REGISTRUJTE SE OVDE!

