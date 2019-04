Werner Herzog : Piraterija je najuspešnija forma distribucije

Nemački reditelj Werner Herzog nedavno je na jednom predavanju govorio o filmskoj pirateriji, te je opisao kao najuspešniju formu distribucije, a nakon što je jedan kolega prokomentarisao da je do njegovih filmova uspevao da stigne samo preko ilegalnih piratskih sajtova.

Tokom razgovora Herzog je ipak istakao da mu piraterija pomalo smeta, budući da bi želeo da od svojih filmova nešto i zaradi, ali je ipak istakao da ako je u nekoj zemlji to jedini kanal za pristupanje filmovima nekog autora, onda on to podržava. Pored toga je naznačio i prednost servisa za emitovanje sadržaja, a zbog toga što su njegovi filmovi danas pristupačniji nego ikada pre, pa ga pripadnici novih generacija sve češće bombarduju pitanjima o tome gde mogu da pronađu neki njegov film.

Kada su filmovi i muzika počeli da se prodaju na „digitalno parče“, bilo je jasno da će sve više ljubitelja zaploviti u piratske vode. Ipak, očekivalo se da će online servisi za emitovanje sadržaja, koji funkcionišu tako što korisnik plaća razumnu pretplatu na mesečnom nivou, i tako dobija pristup neograničenom gledanju i slušanju, smanjiti želju za piratskim kopijama. To se nije dogodilo, već je piraterija postala popularnija nego ikada pre, pa se korisnici sve više okreću piratskim web-sajtovima za direktno emitovanje sadržaja, ali i torenti i dalje beleže nesmanjenu popularnost.

Izvor: Screen Daily

