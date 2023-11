WhatsApp omogućava prijavu bez lozinke za korisnike Androida 

Korisnici WhatsApp-a mogu sigurno da se prijave na svoje naloge koristeći prepoznavanje lica ili skener otiska prsta na svom telefonu umesto unošenja šifre.

Korisnici mogu reći zbogom nesigurnoj i dosadnoj dvofaktorskoj autentifikaciji putem SMS-a

Kompanija Meta, koja je vlasnik WhatsApp-a, je objavila na platformi X (ranije poznatoj kao Twitter) da uvodi podršku za funkciju passkey-a bez šifre za sve korisnike Androida. Ova nova opcija bezbednosti omogućava korisnicima WhatsApp-a da koriste prepoznavanje lica, otisak prsta ili PIN šifru svog uređaja kako bi otključali i pristupili svojim nalozima — prateći primer kompanije Google koja je nedavno počela da podstiče korisnike da kreiraju passkey-eve.

Passkey-evi su prethodno testirani od strane WhatsApp-a u beta verziji, ali sada dolaze korisnicima regularne verzije aplikacije na Androidu. Podrška za Android će se postepeno uvoditi u narednim nedeljama i mesecima. Dodavanjem podrške za passkey, WhatsApp čini mali korak ka tome da korisnici nikada ne moraju da pamte šifre koje bi mogle biti ugrožene u slučaju curenja podataka ili napada putem phishing-a. To ne znači da su korisnici WhatsApp-a, koji broje preko 2 milijarde, potpuno zaštićeni od svih digitalnih pretnji, ali će sigurno olakšati stvari i učiniti ih bezbednijim kako za one koji već imaju dobre navike u vezi sa šiframa, tako i za one koji i dalje koriste lozinke tipa “12345”.

