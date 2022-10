WhatsApp testira mogućnost dodavanja preko 1.024 osobe u grupni čet

Aplikacija omogućava administratorima grupe da dodaju do 512 ljudi u jednu grupu, što je nedavno povećano sa 256 ljudi.

WhatsApp se široko koristi i s vremena na vreme dobija nove funkcije

Imati više ljudi u grupi je odlično za deljenje informacija sa svima odjednom, ali šta ako je ova grupa napravljena za organizaciju sa više zaposlenih? Za to će vam možda trebati više propusnog opsega i WhatsApp radi upravo na tome. Sada testira ograničenje od 1.024 osobe u grupnom četu, omogućavajući ljudima da dele informacije sa više ljudi odjednom. Ova funkcija je trenutno dostupna beta korisnicima, međutim, nije za sve beta testere. Samo neki beta testeri ga imaju. Ako ste beta tester za WhatsApp, možda ćete videti ovo povećano ograničenje grupe. Možete jednostavno da pokušate da dodate ljude u grupu i ako vidite ograničenje od 1.024, onda ste među srećnicima koji ga dobijaju ranije. Što se tiče drugih, možda ćete morati da sačekate.

Takođe, za one koji nisu beta testeri, možete se prijaviti za to iz same aplikacije. Kada budete u beta programu, dobićete takve ili bilo koje nove funkcije koje WhatsApp planira da testira pre nego što ih objavi. Vraćajući se na novo ograničenje, mogućnost dodavanja 1.024 osobe zvuči suludo, međutim, može pomoći WhatsApp-u da se takmiči sa drugim aplikacijama za razmenu trenutnih poruka kao što je Telegram. Telegram sada ima ograničenje od 200.000 ljudi u grupi. Iako novo ograničenje WhatsApp-a nije kao Telegramovo, za sada se čini da je više nego dovoljno.

Izvor: Bgr

Podelite s prijateljima

Tweet