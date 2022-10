Meta tuži programere aplikacije za krađu milion WhatsApp naloga

Kada su nalozi oteti, korišćeni su za slanje neželjenih poruka.

Lažne aplikacije

Meta je tužila kompanije koje posluju kao “HeyMods”, “Highlight Mobi” i “HeyWhatsApp” za krađu preko milion naloga. Prema žalbi, aplikacije zaražene malverom bile su dostupne na nekoliko APK sajtova i u Google Play prodavnici.

„Nakon što su neki korisnici instalirali zlonamerne aplikacije, od njih je zatraženo da unesu svoje korisničke akreditive za WhatsApp“. „Zatim su programirane zlonamerne aplikacije prenele korisničke akreditive na računare i dobile ključeve naloga korisnika i informacije o autentifikaciji.“

Zlonamerne aplikacije su imale sledeće nazive: „Theme Store for Zap“ i “AppUpdater for WhatsPlus 2021 GB Yo FM HeyMods“. Druga aplikacija je instalirana više od milion puta preko Google Play prodavnice.

Šef WhatsApp-a, Will Cathcart upozorio je korisnike da ne preuzimaju lažne aplikacije. On je naveo da se one koriste „samo za prevaru i krađu ličnih podataka sačuvanih na telefonima korisnika“.

On je dodao da je Meta podelila svoje analize sa Google-om. U julu je ažuriran Google Play Protect koji se koristi da otkrije i onemogući lažne aplikacije. „Takođe preduzimamo prinudne mere protiv HeyMods-a. Istražićemo pravne mogućnosti da HeyMods i druge slične aplikacije pozovemo na odgovornost“, rekao je Cathcart.

Kompanija navodi da su programeri aplikacija efektivno prekršili sporazume i politiku privatnosti.

U svakom slučaju, Cathcart je dao nekoliko saveta koji se univerzalno primenjuju na bilo koju aplikaciju. „Ako vidite prijatelje ili porodicu kako koriste drugačiji oblik WhatsApp-a, upozorite ih da koriste WhatsApp samo iz pouzdane prodavnice aplikacija ili sa naše zvanične veb stranice.

Izvor: Engadget

