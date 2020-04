WhatsApp uskoro podržava grupne pozive sa do 8 ljudi

Zoom, Houseparty i Duo dobijaju konkurenciju. Najpopularniji svetski servis za razmenu poruka WhatsApp proširuje ograničenje broja grupnih poziva na osam ljudi.

Kao što je prvo izvestio WABetaInfo, kompanija ovu funkciju uvodi u svojim beta verzijama iOS-a (2.20.50.25) i Android-a (2.20.133) širom sveta. Nekoliko korisnika na Twitter-u takođe je objavilo da je nadogradnja sada dostupna za njih.

*WhatsApp New Group call… all 8 participants need the latest version* pic.twitter.com/xWBkItGVUE

— Vancha Kondal Reddy (@kondalreddyv) April 21, 2020