Windows Copilot ne funkcioniše dobro sa AMD-ovim Adrenalin softverom 

Microsoft-ova funkcija Copilot se širi među korisnicima širom sveta.

Ali postoji rešenje ako imate problema

Očekivali biste da nešto kao što je davanje veštačke inteligencije asistentu stotinama miliona korisnika može imati poneki problem, i to se dešava ako ste korisnik AMD-a sa prilagođenim postavkama Adrenalin softvera.

Na Reddit tredovima kao što je Windows 11 22H2 Moment 4 ažuriranje, gde se prikupljaju beleške o problemima u početnoj fazi, korisnici AMD-a su prijavili problem sa Adrenalin softverskim paketom. Konkretno, on se resetuje na zadate postavke nakon svakog pokretanja sa iskačućom porukom o grešci, čak i ako nije bilo promena u postavkama.

To može biti iritantno za korisnike koji pažljivo podešavaju profile ventilatora ili postavke za overclocking. Ponovno unošenje ovih postavki pri svakom pokretanju nije baš idealno. Srećom, osnovna funkcionalnost i performanse AMD grafičkih procesora izgleda da nisu pogođeni. Problem je izgleda povezan sa novom Windows Copilot AI digitalnom asistent funkcijom, i njegovo potpuno onemogućavanje rešava problem. Međutim, to podrazumeva nešto više od običnog isključivanja putem taskbara. Popravka nije baš jednostavna, ali nije ni previše komplikovana. Korisnik na AMD komjuniti forumu je postavio privremeno rešenje. To uključuje preuzimanje aplikacije nazvane ViVeTool koja može potpuno onemogućiti Copilot i rešiti problem. To je alat sa komandnom linijom, ali nakon što završi, nekoliko korisnika na AMD forumu je izvestilo da je problem rešen.

Ovo je vrsta problema koja bi trebala brzo da se reši, bilo putem Windows ažuriranja ili AMD Adrenalin ažuriranja. Bar ovaj bag ne uzrokuje kreš igara.

Ažuriranje Moment 4 za Windows 22H2 uključuje neke dobre funkcije. Tu je prva iteracija rešenja za kontrolu RGB osvetljenja, podrška za RAR format, ažurirani istraživač fajlova i alat za uklanjanje pozadine u MS Paint-u.

Možda će nadolazeće Windows 11 23H2 ažuriranje, koje uključuje mnoge iste funkcije, takođe sadržati nekoliko potrebnih ispravki grešaka.

Izvor: Pcgamer

