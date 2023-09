Windows AI Copilot stiže 26. septembra

Generativni asistent će uskoro biti prisutan u celokupnom ekosistemu Microsoft-a.

Od Powerpoint-a do Teams-a

Iako je prvobitno bio fokusiran na Surface uređaje, Microsoft je tokom svog godišnjeg događaja posvetio dosta vremena veštačkoj inteligenciji. “Verujemo da postoji potencijal koji će pomoći u obrazovaniju, produktivnosti, kreativnosti i tome da budemo više povezani sa ljudima i stvarima oko nas”, rekao je Satya Nadella, izvršni direktor Microsoft-a. “Mislimo da postoji mogućnost da se iskustvo proširi izvan posla i života, da bude jedno iskustvo koje funkcioniše kroz čitav život.”

Microsoft je objavio da će njegov AI Copilot, koji trenutno postoji u različitim verzijama u Edge pretraživaču, Microsoft 365 platformi i Windows operativnom sistemu, biti uključen u jednog, unificiranog i sveprisutnog generativnog asistenta za sve Microsoft-ove proizvode od Powerpoint-a do Teams-a.

“Vaš računar sada postaje vaš saputnik. Verujemo da će AI Copilot fundamentalno promeniti odnos prema tehnologiji i korisniku u novoj eri ličnog računarstva, doba Copilot-a“, rekao je Nadella. Nadella je takođe napomenuo da će nova veštačka inteligencija imati “mogućnost da iskoristi sve vaše radne podatke i inteligenciju”. Na taj način sistem će biti prilagodljiv korisnicima i njihovim ličnim podacima.

Jedan od primera je mogućnost korišćenja Copilot-a na laptopu kako biste izvukli podatke sa vašeg telefona. Možete zamoliti Copilot-a da pronađe informacije o vašem letu. Zatim, on te podatke može izvući iz tekstualnih poruka na vašem telefonu ili iz istorije Bing Chat-a ili gde god se podaci nalaze. Zatim, Copilot može dodatno da vas motiviše da kupite karte za predstave koje se održavaju tokom vašeg putovanja i može vam pomoći vam pri kupovini tih karata.

Niz novih funkcija

Ažurirana veštačka inteligencija ponudiće niz funkcija koje smo već videli u drugim konkurentskim sistemima. Mogućost da kupujete odeću na osnovu slika ili da rezimirate sadržaj komplikovanih lanaca email-ova, kao što to radi ChatGPT. “Sada možete kopirati, lepiti i raditi”, rekla je Carmen Zlateff, potpredsednica za upravljanje proizvodima. Postojeći Bing Image Creator trebao bi uskoro biti nadograđen na novi model DALL-E 3.

Demo video koji je prikazan tokom događaja je prikazao ljude kako koriste veštačku inteligenciju da organizuju prozore na svom računaru, generišu Spotify plejliste i uklanjaju pozadine sa fotografija, slično Google-ovom Magic Eraser-u. Jedna korisna funkcija, posebno za one koji imaju decu, jeste nova opcija Windows Ink Anywhere. Korišćenjem Surface olovke, moći ćete da pišete u bilo kojem polju na Windows operativnom sistemu. Takođe, možete koristiti olovku da isecate fotografiju matematičkog problema. To podstiče Copilota da reši problem.” Sistem će čak moći da objasni svoje razloge za rešavanje tih jednačina.

AI Copilot stiže 26. septembra. AI Copilot će biti “informisan” ili će se prilagoditi korisničkom ponašanju na računaru, rekao je Yusuf Mehdi iz Microsoft-a. Veštačka inteligencija će stići kao deo nove verzije Windows-a 11. Nova verzija će “imati preko 150 novih funkcija i biti najveća nadogradnja od prvog izdanja.”

Microsoft je bio u vrhu revolucije generativne veštačke inteligencije od kako je lansiran ChatGPT u novembru prošle godine. Kompanija je uložila godine rada i milione dolara u istraživanje i razvoj ove tehnologije. Posebno je značajna kupovina GitHub-a 2019. godine i dramatično proširivanje partnerstva sa OpenAI kompanijom u januaru prošle godine.

Izvor: Engadget

