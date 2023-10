Kako da proverite istoriju štampanih dokumenata u Windows 10

Provera istorije štampanih dokumenata može biti izazovna, pošto nivo tonera ne pokazuje koliko je uređaj zaista korišćen.

Da biste pratili šta ste štampali, morate omogućiti beleženje u Windows 10. Evo kako to možete uraditi.

Omogućite beleženje istorije štampanih dokumenata

Podrazumevano, istorija štampanih dokumenata će se brisati nakon završetka štampe svakog dokumenta. Možete promeniti ovu postavku kako biste omogućili pregled liste nedavno štampanih dokumenata iz reda za štampanje za svaki štampač koji imate instaliran.

Pristupite Print Queue–u kako biste omogućili beleženje

Da biste pristupili print queue-u, desnim klikom na dugme Start menija u Windows-u odaberite opciju “Settings”. Zatim kliknite na “Devices” > “Printers & Scanners”.

Pronađite svoj štampač u listi “Printers & Scanners”, kliknite na njega, a zatim kliknite na “Open Queue” kako biste otvorili print queue. Biće prikazan print queue sa trenutnim i čekajućim štampanim stavkama. Prethodno štampani dokumenti neće biti prikazani, zbog čega ćete morati omogućiti beleženje.

U prozoru print queue-a svog štampača, kliknite na “Printer” > “Properties” Alternativno, izaberite svoj štampač i kliknite na “Manage” u meniju “Printers & Scanners”.

U svojstvima štampača, kliknite na karticu “Advanced”, a zatim izaberite opciju “Keep Printed Documents”.

Kliknite na “OK” da biste sačuvali postavke. Nakon što je istorija dokumenata omogućena, vaši dokumenti se više neće uklanjati iz reda za štampanje nakon završetka procesa štampe.

Omogućite dugoročnu istoriju štampanja u Event Viewer-u

Print queue će pružiti pregled nedavno štampanih dokumenata. Ako želite da vidite dugu listu, moraćete koristiti Windows Event Viewer.

Da biste počeli, desnim klikom na dugme Start menija u Windows-u izaberite opciju “Event Viewer”. Event Viewer će vam omogućiti pregled liste prethodno štampanih fajlova, ali ćete morati da postavite Windows da počne sa beleženjem vaše dugoročne istorije štampanja. U Windows Event Viewer-u, kliknite na “Applications and Services Logs” > “Microsoft” > “Windows” u meniju “Event Viewer (Local)” sa leve strane. Ovo će prikazati značajan broj Windows servisa. Pomaknite se nadole da biste pronašli kategoriju “PrintService”. Zatim desnim klikom na log “Operational” i kliknite na dugme “Properties”.

Kliknite da biste omogućili opciju “Enable Logging” i postavite maksimalnu veličinu loga. Što je veća veličina, to će Windows duže beležiti istoriju štampanih dokumenata.

Kliknite na dugme “OK” da biste sačuvali postavku. Windows će sada automatski čuvati istoriju štampanja za sve vaše instalirane štampače u log fajlu koji možete pristupiti unutar Event Viewer-a.

Pregled istorije štampanja u Event Viewer-u

Kada je vaša istorija štampanja omogućena, možete joj pristupiti u bilo kom trenutku iz Event Viewer-a. Da biste to uradili, pronađite i otvorite kategoriju “PrintService”, a zatim kliknite na log “Operational”. Biće prikazana istorija svih Windows događaja vezanih za štampanje, od početnog procesa štampanja do završenih ili neuspelih štampanja.

Stavke navedene pod “Task Category” kao “Printing a Document” su dokumenti koji su uspešno odštampani. Neuspele štampe takođe će se pojaviti u ovoj kategoriji. Da biste olakšali sortiranje, možete grupisati svoj zapisnik o štampanju po kategorijama, što će vam omogućiti da odvojite događaje “Printing a Document” u njihovu sopstvenu sekciju. Da biste to uradili, desnim klikom na zaglavlje “Task Category” kliknite na dugme “Group Events by This Column”.Vaše stavke će sada biti razdvojene po kategorijama. Možete minimizirati druge kategorije, ostavljajući samo kategoriju “Printing a Document” kako biste prikazali samo listu vaših prethodno štampanih dokumenata.

Koristite softver za beleženje štampe treće strane

Možete koristiti softver za beleženje štampe treće strane, poput PaperCut Print Logger-a, kako biste pregledali vašu dugoročnu istoriju štampanja. PaperCut Print Logger pruža vam vremenski označenu listu vaših štampanih dokumenata, uključujući informacije o Windows korisniku koji je odštampao dokument, nazivu dokumenta, broju stranica i kopija. Administratorskoj stranici može se pristupiti iz zadatog direktorijuma PaperCut Print Logger-a. Na Windows 10, ovaj direktorijum se obično nalazi na putanji C:\Program Files (x86)\PaperCut Print Logger. Dvokliknite prečicu “ViewLogs” kako biste otvorili admin panel, gde će biti dostupna lista vaših štampanih dokumenata, razdvojenih po datumu.

Nakon što otvorite administratorsku stranicu PaperCut Print Logger-a, pod kategorijom “View” kliknite na dugme “HTML” kako biste pristupili svojoj istoriji štampanja za taj datum unutar panela.

Takođe možete kliknuti na dugme “CSV/Excel” pod kategorijama “Date (Day)” ili “Date (Month)” kako biste izvezli svoju dnevnu ili mesečnu istoriju štampanja kao Microsoft Excel XLS fajl. Ovim zapisima takođe možete pristupiti iz foldera Logs > CSV unutar direktorijuma za instalaciju PaperCut Print Logger-a.

