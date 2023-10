Xiaomi 13T Pro – najnovije remek-delo iz Xiaomi asortimana

Xiaomi 13T Pro je najnoviji model iz Xiaomi impresivne linije pametnih telefona. Ovaj uređaj predstavlja perfektni spoj između vrhunskih performansi, dizajna i inovativnih tehnologija. Bez sumnje, Xiaomi je još jednom podigao lestvicu u svetu mobilnih telefona, predstavljajući smartfone sa brzim čipsetom, 120W punjačem, IP68 sertifikatom i kamerom sa Leica sočivima.

Xiaomi 13T Pro poseduje 6,67-inčni CrystalRes AMOLED ekran rezolucije 2712×1220 sa stopom osveženja od 144Hz. Ovaj ekran značajno poboljšava iskustvo gledanja i igranja igrica zahvaljujući osvetljenosti koja može biti u rasponu od 1200 nita do 2600nita, uz 100% DCI-P3 pokrivenosti sa 68 milijardi boja. Podržava i end-to-end HDR10+ odnosno naglašava kontrast između tamnih i svetlih delova slika, pružajući teksturu detalja i omogućavajući bolje balansiranje zasićenosti boja. Pokreće ga MediaTek Dimensity 9200+ čipset sa brzim osmojezgarnim CPU-om koji pruža brzine do 3,35 GHz koji garantuje neverovatne performanse.

Ono što čini ovaj telefon jedinstvenim su Leica sočiva koja su do sada bila prisutna na uređajima iz Xiaomi serije. Trostruki sistem kamera sadrži Summicron sočivo i uključuje 50MP širokougaonu kameru sa ekvivalentnom žižnom daljinom od 24mm i 7P asf sočivom dizajniranim za snimanje više svetla podržavajući fotografisanje sa visokim dinamičkim opsegom, 50MP telefoto objektiv sa ekvivalentnom žižnom daljinom od 50mm i 12MP ultra-širokougaonu kameru sa ekvivalentnom žižnom daljinom od 15mm koja je idealna za panoramske snimke i hvatanje prelepih pejzaža. Pokretani sa 100% DCI-P3, kako Xiaomi 13T Pro ima širi spektar boja koji pomaže u hvatanju svakog trenutka.

Xiaomi 13T Pro donosi dva originalna Leica fotografska stila: Leica Authentic Look and Leica Vibrant Look pružajući neverovatne mogućnosti za fotografisanje imajući u vidu da je reprodukcija boja, konstrast i senka iskombinovana sa Leica estetikom. Pored toga dostupno je čak 6 Leica filtera, a putem Art Framing opcije u Galeriji možete podesiti i različite opcije postavljanja Leica watermark oznake.

Pored fotografija koje ostavljaju bez daha, tu su i video snimci koji mogu biti snimani u 4k ili 8k. Unapred instalirani Rec.709 LUT dodaje profesionalnu notu vašim video-snimcima, stvarajući slike modela (rendering) uz pomoć programa sa neuporedivom tačnošću boja i vizualnom dubinom.

Baterija kod Xiaomi 13T Pro modela od 5.000 mAh podržava brzo punjenje od 120W, te je baterija napunjena do 100% samo za 19 minuta, a brzi punjač dolazi u kutiji sa telefonom. Pored toga, ovaj telefon se ističe i IP68 sertifikatom što znači da je otporan na vodu i prašinu. Dostupan je sa crnom, staklenom pozadinom ili u plavoj veganskoj BioComfort koži.

Telefon dolazi s Android 13 i MIUI 14 operativnim sistemom, a garantovano je četiri generacije nadogradnji Android operativnog sistema, kao i pet godina sigurnosnih zakrpa.

Pomoću ovog telefona moći ćete da uhvatite svaki trenutak poput profesionalnog fotografa i da vam svaki kadar bude remek-delo, dok će njegove njegove specifikacije odgovoriti na sve izazove vaše svakodnevnice.

