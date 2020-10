YouTube kao online prodavnica

Najveća zarada od YouTube-a trenutno dolazi od pretplata i reklama. Međutim, to će se možda uskoro promeniti. Naime, pojavili su se izveštaji da Google traži od popularnih autora da taguju proizvode koje predstavljaju u svojim video snimcima. Navodni razlog za to je što kompanija planira da iskoristi te linkove za povezivanje sa kupovinom i analitikom. Konačan cilj bi bio da YouTube postane destinacija za kupovinu na kojoj bi mogle da se vide recenzije proizvoda u video formi i da on odmah i na istom mestu bude dostupan za kupovinu. S tim na umu, uveliko se testira i integracija sa e-commerce platformom Shopify.

Iz YouTube-a je stigla i zvanična potvrda da se testiraju neke od e-commerce opcija i potencijala, ali nije dato nikakvo detaljnije objašnjenje.

Ulazak u e-commerce tržište moglo bi da ima smisla za YouTube. Gledano sa tehnološke strane, ovo je platforma sa najvećim brojem recenzija proizvoda i idealno bi bilo da se oni konvertuju u prodaju. To je verovatno i glavni pokretač Google-a da se upusti u ovaj korak koji bi mogao vrlo brzo da ga pretvori u jednu od najvećih online prodavnica na svetu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet