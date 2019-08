YouTube menja način prikazivanja broja pratilaca u septembru

U pokušaju da otkloni pritisak sa kreatora, YouTube menja način na koji prikazuje koliko pratilaca ima nalog. Tokom septembra na platformi će početi da se pojavljuju skraćeni brojevi javnih pretplatnika. Na primer, ako autor ima 1.234.567 pretplatnika, gledaoci će videti da se to računa kao 1,23M. YouTube je promenu najavio u maju, ali objavio je više detalja ove nedelje. Kao što možete da pretpostavite, korisnici nisu zadovoljni.

Kada je promena prvi put najavljena, YouTube je rekao da se nada da će broj pretplatnika biti dosledan na svim desktop računarima i mobilnim aplikacijama. „Pored stvaranja veće doslednosti, ovo se odnosi na zabrinutosti zbog stresa kreatora, posebno oko praćenja broja javnih pretplatnika u stvarnom vremenu“, napisao je YouTube u novom postu. „Nadamo se da će ovo pomoći svim stvaraocima da se usredsrede na njihov sadržaj i da osećaju manji pritisak u vezi sa brojevima.“

Abbreviated public subscriber counts are gradually rolling out starting next week. We heard a lot of feedback from the community following our announcement in May – we’ve updated our original post with more info here → https://t.co/YHRfW7JlDr — TeamYouTube (@TeamYouTube) August 29, 2019

U aprilu je Instagram testirao sličnu funkciju koja je od posmatrača sakrila broj lajkova, ali iz YouTube-a ističu da će kreatori i dalje moći da vide koliko pratilaca imaju u YouTube Studio i na YouTube Analytics. Dakle, ako su opsednuti novim pratiocima, to neće pomoći. Kao što Android Police ističe, takođe bi biti fan moglo da postane manje lično, jer se broj pretplatnika neće promeniti kada se prijavite.

YouTube announced they are going live with abbreviated subscriber counts in September. While we’re not happy they’re going this route we’ll be adapting the site to support this change to keep providing you data. https://t.co/qyBQP4pvQx — Social Blade (@SocialBlade) August 29, 2019

Samo će nalozi sa više od 1.000 pratilaca imati prikazan skraćen broj. Međutim promena se odnosi i na YouTube Data API Service koji koriste platforme poput Social Blade, koja beleži broj pratilaca na YouTube-u, Twitch-u, Instagram-u i Twitter-u. Kompanija se juče izjasnila protiv ove promene. U svom ažuriranom postu YouTube je napisao: „Iako znamo da se neće svi složiti sa ovim ažuriranjem, nadamo se da je to pozitivan korak za zajednicu, kako za one koji gledaju tako i za one koji stvaraju sadržaj“.

Izvor: Engadget