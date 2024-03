YouTube Music daje čistiji izgled Now Playing ekrana na vebu 

YouTube Music za veb nedavno je doživeo značajne promene i izgleda da želi da se više približi verziji aplikacije.

Veb verzija ekrana trenutno reprodukovane pesme izgleda kao verzija aplikacije za Android

Nedavno je uveo preuzimanje za reprodukciju van mreže, a sada se redizajnira i desktop verzija. YouTube Music za veb dobija novo osveženje Now Playing ekrana slično verziji za Android platformu za strimovanje muzike. Redizajn daje korisnicima mnogo čistiji izgled u poređenju sa prethodnom verzijom, jer sakriva traku sa aplikacijama na vrhu sa pratećim padajućim dugmetom. Donji kontrolni elementi muzike se pomeraju ispod naslovne slike albuma, veoma slično onome što vidimo na aplikaciji YouTube Music na Android telefonima. 9to5 primećuje novi meni pretrage u gornjem desnom uglu osveženog Now Playing ekrana, gde korisnici mogu da lajkuju ili da uklone pesme sa liste omiljenih.

Ilustracija albuma takođe izgleda veća nego pre, sa gradientnom pozadinom i znatno vidljivim imenom pesme uz ime izvođača. Kako je pomenuto, ovi elementi su praćeni kontrolama reprodukcije, koje su pomerenje sa donje trake prethodne verzije YouTube Music veba. Opcije Up Next, Lyrics i Related sections na dnu ekrana u Android aplikaciji, redizajn za desktop takođe primenjuje istu verziju. Kao što je ranije pomenuto, takođe sakriva sve poznate, otkrivene i popularne liste u meniju pretrage.

Dok se veb verzija Now Playing ekrana čini sličnom aplikacionoj verziji, opcija za emitovanje ekrana nigde se ne pojavljuje na vebu, za razliku od aplikacione verzije. Na kraju, 9to5 ukazuje na to da postoji novi dizajn mini-plejera na vebu koji prati osveženje Now Playing ekrana. Takođe će izgledati poznato kao verzija aplikacije za strimovanje muzike, sa osnovnim funkcijama kao što su reprodukcija/pauziranje pesama, prelazak na sledeću pesmu i ilustracija albuma. Osveženje Now Playing ekrana je počelo da se uvodi na YouTube Music vebu tokom poslednjih nekoliko nedelja, primećuje 9to5, što znači da korisnici uskoro mogu da ga isprobaju.

Izvor: Androidcentral

