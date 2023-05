YouTube testira Anti-Ad Blocker opciju

Istraživanja pokazuju da oko 27 procenata Internet korisnika redovno upotrebljava neku vrstu blokera reklama. To za četvrtinu smanjuje prihode kompanija koje serviraju reklame, pa se one na različite načine dovijaju kako da to izbegnu.

YouTube je, na primer, počeo da pojedinim korisnicima šalje „upozorenja“ da uklone blokere reklama i da se pretplate na YouTube Premium servis, ukoliko ne žele da ih gledaju. U pop-up poruci, koja „iskače“ korisnicima, navodi se da reklame osiguravaju da YouTube bude besplatan za korisnike i da je jedini ispravan način za njihovo zaobilaženje, plaćanje pretplate.

Google je naveo da je trenutno u pitanju eksperiment koji se sprovodi globalno, na određenom broju korisnika, kao i da to što YouTube radi nije ništa čudno – i mnogi drugi portali upozoravaju korisnike da isključe blokatore reklama da bi im bio dozvoljen pristup do željenog sadržaja.

Za sada se ne zna u kom pravcu će se razvijati ovaj eksperiment. To bi moglo da bude širenje pop-up prozora na veći broj korisnika, ili na neke druge akcije koje će sprečiti korisnike da „zaobilaze“ reklame. U ovom trenutku, korisnici kojima se pojavi ova poruka, mogu jednostavno da ugase taj prozor i da nastave da gledaju YouTube, ali je pitanje da li će to ostati tako i u budućnosti.

Sa jedne strane, ima smisla što YouTube želi da korisnici vide oglase koji im se serviraju. Ali, sa druge strane, korisnici su na ovom sajtu bukvalno pretrpani reklamama, da je prosto nemoguće normalno odgledati neki video snimak. YouTube trenutno plasira do pet reklama pre početka i tokom video snimka, koje ne mogu da se preskoče i ugase (a jedno vreme su prikazivali i do 10 takvih reklama po YouTube snimku). To je definitivno previše i predstavlja direktan uzrok instalacije i aktiviranja ad blokera od strane korisnika.

Izvor: ExtremeTech

