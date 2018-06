Za svakog po nešto – Huawei P20 serija

Nedavno predstavljeni Huawei P20 Pro napravio je pravu malu revoluciju na polju kamere i veštačke inteligencije. Čak tri kamere, najbolje performanse dosad viđene na pametnom telefonu i AI kao bonus. Vreme je da vidimo šta Huawei nudi u P20 kategoriji s dve kamere.

Nešto manjih dimenzija, s jednom kamerom manje i lepom cenovnom razlikom, Huawei P20 i dalje nudi performanse najjačeg modela, uz izvesno žrtvovanje kvaliteta fotografije i videa. Kada kažemo „žrtvovanje“, više mislimo na „nije najbolja na svetu“, a P20 je uskraćen i za 2 GB memorije, pa raspolaže „samo“ s 4 GB. Tu je i IPS ekran, koji ima malo lošije uglove gledanja od AMOLED‑a kod Pro verzije, a i baterija je nešto manja, pre svega zbog fizičkog ograničenja kućišta omeđenog 5,8‑inčnim ekranom. Tu su i dalje Kirin 970 sa NPU, Android 8.1 OS, usporeni video u 960 fps, ali i brzo punjenje, nekoliko prelepih boja kućišta i, naravno – zarez na ekranu.

Dve kamere daju kvalitet fotografije sličniji onome na Mate 10 nego na P20 Pro, ali je to i dalje izuzetno, s obzirom na to da je Mate 10 do pre dva meseca bio najbolja kamera u Huawei ponudi. Sve što važi za P20 Pro, o kojem smo detaljno pisali pre dva meseca, važi i ovde. Za 20.000 dinara manje dobijate jednu kameru manje, nešto drugačiji ekran, malo manje memorije, manju otpornost na vodu i prašinu – i to je to. Dimenzije su sasvim zadovoljavajuće za korišćenje jednom rukom, što je prednost u odnosu na Pro verziju, koja je na samoj granici, pored 18:9 odnosa stranica ekrana. U prevodu, P20 je savršen telefon za one koji zahtevaju vrhunske performanse, a moći će da zaspe uveče sa saznanjem da postoji telefon s boljom kamerom od njihove.

Osetno lakši od modela P20 Pro i P20, P20 Lite i bukvalno opravdava svoj naziv. Pored dizajna, koji je veoma sličan modelima P20, Lite verzija najbolje serije Huawei telefona ne deli previše karakteristika s njima. Odnos stanica skoro je isti, a senzor otiska prsta pomeren je pozadi da bi okvir ekrana bio još manji. Iako je Huawei rekao da je senzor otiska prsta pomeren napred da se ne bi narušila estetika zadnje strane, kada vidite P20 Lite, verovatno se nećete složiti s njima. I Lite verzija P20 serije ima najnoviji Android, a za performanse se brine osmojezgarni Kirin 659, s malo ubrzanim radnim frekvencijama na četiri A53 jezgra. Performanse su u rangu Snapdragon 625 SoC‑a, sa malim razlikama tu i tamo. Prostrana 64 GB skladišne i 4 GB sistemske memorije garantuju dobre performanse i u godinama koje dolaze, a tu je i prostor za microSD karticu, koji koristi drugi SIM slot.

P20 Lite veoma liči na svoju skuplju braću i nudi dizajn P20 serije u nešto manjem pakovanju, s nešto skromnijim performansama. Tu je i standardno dobra baterija Lite modela, koja će izgurati dva dana normalnog korišćenja, a nije izostalo ni brzo punjenje, koje je uvek dobrodošlo. Uostalom, sa cenom koja je upola niža od P20 Pro, Lite verzija će sigurno naći put do publike koja ume da ceni dobro dizajniran uređaj po povoljnoj ceni.

consumer.huawei.com/rs

(Objavljeno u PC#255)

Ako tražite novi telefon, a i dalje ne možete da se odlučite koji izbor bi bio najbolji za vas, spremili smo još jedan specijal, ovoga puta posvećen novim pametnim telefonima za svačiji džep, koji možete besplatno čitati na:

Pametni telefoni – Specijal LETO 2018.

Besplatne aplikacije za čitanje digitalnih izdanja preuzmite sa adresa:

PC Press@Play Store (Android)

PC Press@App Store (iOS)

Novi PC Press i ostala izdanja iz bilo kog browsera možete čitati i na:

http://pc-press.mwtatooine.net/

Podelite s prijateljima

Tweet